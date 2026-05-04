김해시 '2026 가야문화축제' 성료…관람객 호응 높아

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드론쇼·야경 콘텐츠 관람객 몰입도 증대



[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 '2026 가야문화축제'가 관람객 호응 속에 성황리에 마무리됐다고 4일 밝혔다.

지난달 30일부터 3일까지 경남 김해 대성동고분군, 수릉원, 봉황동유적지, 가야의 거리 일원에서 열린 '2026 가야문화축제'[사진=김해시] 2026.05.04

이번 축제는 지난 4월 30일부터 5월 3일까지 대성동고분군과 수릉원, 봉황동유적지, 가야의 거리 일원에서 열렸다. 유네스코 세계유산인 대성동고분군을 중심으로 공간을 재편하고 야간·체류형 축제로 전환한 점이 핵심이다.

개막식에서 선보인 드론라이팅쇼 '하늘빛 연희'는 가야 건국 신화와 역사를 빛으로 구현해 대표 콘텐츠로 자리잡았다. 구지봉 설화, 수로왕 탄생, 해상 교류 등 주요 서사를 1000대 드론으로 연출해 관람객 몰입도를 끌어올렸다.

해반천 일대 '밤마실'과 미디어월, 경관조명으로 구성된 빛 테마거리는 축제장을 야간 문화공간으로 확장했다. '가야로의 초대' 등 테마 동선은 체류 시간을 늘리는 데 기여했다.

수릉원 일대 '가야 피크닉라운지'와 먹거리존 확대 운영도 가족 단위 방문객 유입에 효과를 냈다. 지역 맛집과 푸드트럭, 배달앱 연계 시스템, 체험 프로그램이 결합되며 체류형 축제 전환 성과를 보였다.

시민 참여형 공연과 생활문화 프로그램도 확대됐다. 동행축제, 김해식품박람회 등과 연계한 400여 개 부스 운영으로 지역 소비를 유도하며 상권 활성화 효과를 냈다.

시는 유관기관 협력 아래 질서 있는 운영과 안전관리를 유지해 행사 기간 안전사고 없이 축제를 마쳤다. 지방선거 기간을 고려해 의전 요소를 최소화하고 콘텐츠 중심으로 운영한 점도 특징이다.

시 관계자는 "세계유산 기반 공간 재편과 야간 콘텐츠 강화로 새로운 축제 모델을 구현했다"며 "대한민국 대표 역사문화 야간축제로 발전시키겠다"고 말했다.

시는 향후 방문객 분석과 만족도 조사를 통해 축제 성과를 평가하고 콘텐츠 고도화에 나설 계획이다.

news2349@newspim.com