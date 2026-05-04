부산시, '23회 부산국제연극제' 9일 개막…13개국 52개 작품

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'차이와 반복' 주제, 다양한 프로그램 구성

시민과 예술가 네트워킹 프로그램 운영



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 (사)부산국제연극제조직위원회는 오는 9일부터 17일까지 영화의전당, 부산시민회관 등 9개 공연장을 무대로 제23회 부산국제연극제를 개최한다고 4일 밝혔다.

부산국제연극제[사진=부산시] 2026.05.04

올해는 '차이와 반복'을 주제로 13개국 52개 작품을 선보이는 국제 공연예술 축제로 꾸려진다. 부산국제연극제는 2007년 설립된 단체가 부산 연극 발전과 국제 공연예술 교류 확대를 명분으로 추진해온 연례 행사다.

이번 23회 행사는 영화의전당 하늘연극장 개막식을 시작으로, 부산시민회관 소극장, 동서대 민석·소향실험극장, 어댑터씨어터, 용천소극장, 밀락더마켓, 유엔평화공원, 영화의전당 야외광장까지 9곳에서 9일간 이어진다.

주요 프로그램은 국내외 우수 초청작, 국내 작품의 글로벌 진출을 돕는 '케이‑스테이지(K‑Stage)', 신진 예술가를 발굴하는 '비파프 루키즈(BIPAF Rookies)' 등 극장 공연으로 구성된다. 여기에 '다이내믹 스트릿' 같은 거리공연과 시민이 직접 참여하는 '10분 연극제'를 야외 무대로 더해, 극장과 거리를 아우르는 대중적 축제 형태를 지향한다.

개막작은 일본 스튜디오 테아트르갈레리아의 <알파고_리: 희생의 이론>으로, 2016년 알파고와 이세돌의 대국을 무대 퍼포먼스로 재구성한 아시아 초연 작품이다. 퍼포먼스와 영상, 디지털 이미지를 결합해 알고리즘 시대 인간의 판단과 선택을 묻는다.

폐막작은 헝가리 아틸라 비드냔스키 연출, 부다페스트 국립극장과 국립무용단·오케스트라가 협업한 <메리 고 라운드>로, 사랑·결혼·공동체의 질서를 산문과 음악·무용이 어우러진 서정극으로 풀어낸 아시아 초연 작품이다.

이 밖에 일본 연출가 미야기 사토시의 <마스터 클래스 워크숍>, <글로벌 링크>, <글로벌 커넥션> 등 교육·네트워킹 프로그램을 통해 시민과 해외 예술가 간 교류를 강화할 예정이다. 전 가격대별 할인과 패키지 상품, 온라인 사전예매 등 관객 유인 요소도 함께 운영된다.

공연 예매는 예스24 티켓, 인터파크 티켓, 영화의전당 누리집을 통해 가능하며, 프로그램 상세 일정과 좌석 정보는 연극제 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

조유장 문화국장은 "부산국제연극제가 마련한 특별 무대와 다양한 프로그램을 통해 시민들이 연극을 더 깊이 이해하고 즐길 수 있기를 기대한다"라며 "부산 연극이 세계로 뻗어나가고 국제문화교류의 매개가 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com