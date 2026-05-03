경기도, 5월 맞아 평화누리길 2코스 '조강철책길' 소개

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문수산을 따라 만나는 5월의 조강 풍경

병인양요의 상흔이 남은 문수산성 성곽길

적의 눈을 피해 드나들던 숨겨진 통로 홍예문

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 평화누리길은 경기도 DMZ 접경지역인 김포·고양·파주·연천 4개 시·군을 잇는 최북단 도보여행길이다.

3일 도에 따르면 DMZ 인근 철책선을 따라 걸으며 분단의 현실을 체감하는 동시에, 접경지역의 자연경관과 역사적 흔적을 함께 만날 수 있어 '걷는 여행' 코스로 꾸준히 사랑받고 있다. 2010년 개장한 평화누리길은 총 12개 코스(약 189km 내외)로 구성되며, 김포 3코스·고양 2코스·파주 4코스·연천 3코스로 운영된다.

DMZ와 인접한 평화누리길. [사진=경기도 북부청]

DMZ와 인접한 평화누리길은 사계절의 특징이 고스란히 담겨 있다. "계절별 색깔을 천천히 음미하며 걷는다." 점에서 경기도는 'DMZ 사색(四色)하다'라는 주제로 월별 가볼 만한 평화누리길 코스를 소개하고자 한다.

신록이 짙어지는 5월, 역사의 무게를 되새기며 문수산성 성곽길 너머 조강의 풍경까지 만날 수 있는 평화누리길 2코스 '조강철책길'을 소개한다. 경기도 김포시 일원에 위치한 이 코스는 총 8km의 비교적 짧은 구간이지만, 문수산성과 애기봉을 오르내리는 구간이 포함돼 있어 하이킹과 워킹의 즐거움을 동시에 맛볼 수 있다.

◆ 문수산을 따라 만나는 5월의 조강 풍경

조강철책길의 출발점은 문수산성 남문이다. 5월의 문수산성은 초록이 짙어지는 산길과 견고한 성곽이 어우러져 걷는 이들에게 계절의 생동감을 전한다.

남문을 지나 성곽길로 들어서면 완만한 오르막과 굽이진 성벽이 이어지며, 길을 따라 한 걸음씩 오를수록 문수산성 특유의 역사적 분위기와 자연의 정취를 함께 느낄 수 있다.

이어 성벽을 따라 걷다 보면 시야가 트이는 지점마다 조강 하구 풍경이 간간이 시야에 들어오며 봄의 생동감과 함께 탁 트인 조망을 동시에 맛볼 수 있다.

◆ 병인양요의 상흔이 남은 문수산성 성곽길

문수산성 성곽길 이면에는 아픈 역사가 깃들어 있다. 문수산성은 1866년 병인양요 당시 프랑스군이 강화도를 점령한 뒤 한강 하구를 따라 진입하며 격렬한 전투가 벌어졌던 곳이다.

성벽을 따라 걷다 보면, 지금은 평온한 돌담이 당시에는 치열한 전장의 한가운데였음을 떠올리게 된다. 제대로 된 무기조차 갖추지 못한 채 나라를 지키려 했던 이들의 절박함과 결국 막아내지 못했던 침탈의 기억이 성곽에 깊게 새겨져 있다.

◆ 적의 눈을 피해 드나들던 숨겨진 통로 홍예문, 5월 분홍빛으로 물들다.

성곽 중턱에서 만나는 홍예문은 조강철책길의 분위기를 바꾸는 지점으로 5월이면 분홍빛 연산홍이 이곳 주변을 둘러싼다. 낮고 단단한 돌문인 홍예문은 적의 감시를 피해 병사와 물자가 은밀히 이동하던 통로로 전해진다.

문을 통과하는 순간, 걷는 이는 '보이지 않는 길'의 존재를 실감하게 된다. 겉으로 드러난 역사만큼이나 숨겨진 선택과 움직임이 이 공간을 지탱해 왔음을 몸으로 느끼게 하는 구간이다.

◆ 문수산 정상에서 내려다보는 조강 하구와 舊 강화대교

문수산성 정상에 오르면 염하강과 한강이 만나는 조강 하구가 한눈에 펼쳐진다. 맑은 날에는 강화도 방향과 함께 구 강화대교의 모습은 물론, 북한 지역까지 조망할 수 있어 탁 트인 풍경을 감상할 수 있다.

과거 강화와 김포를 잇던 구 강화대교는 현재 차량 통행이 제한되고 자전거와 보행자 중심의 길로 운영되며, 평화의 길 코스 중 하나로 활용되고 있다.

◆ 도보객을 위한 쉼과 숙박의 공간, 평화의 길 거점센터(김포센터)

문수산 정상에서 내려온 뒤에는 평화의 길 거점센터(김포센터)에 들러 잠시 휴식을 취하는 것도 좋다. 숙박을 원하는 도보 여행객은 온라인 사이트에서 1인 기준 약 2만원 이하의 저렴한 비용으로 객실을 예약할 수 있다.

4월 말부터는 평화의 길 2, 3, 4 코스를 횡단하는 '김포 DMZ 힐링 스테이' 프로그램이 운영돼, 걷기와 휴식을 결합한 체류형 여행을 경험할 수 있다.

DMZ와 인접한 평화누리길. [사진=경기도 북부청]

◆ 북한 개풍군을 마주한 평화의 공간, 애기봉평화생태공원

조강철책길은 약 3km를 더 걸으면 애기봉 입구에서 여정을 마무리하게 된다. 비록 평화누리길 2코스에 직접 포함되지는 않지만, 인근의 대표적인 평화관광지인 "애기봉평화생태공원"도 함께 방문해 볼만하다.

최근 유명 프랜차이즈 커피전문점이 입점하며 새로운 관광 명소로 주목받고 있는 이곳은, 기존 노후화된 애기봉 전망대를 철거하고 평화생태전시관, 조강전망대, 생태탐방로 등을 조성해 2021년 새롭게 문을 열었다.

세계적인 건축가 승효상이 설계한 건축물은 주변 자연경관과 조화를 이루며 특별한 분위기를 선사한다. 특히 전망대에 오르면 한강과 임진강이 만나는 조강 하구와 함께 북한 개풍군 일대를 비교적 선명하게 조망할 수 있어 분단의 현실과 평화의 의미를 동시에 체감할 수 있다.

한편, 애기봉평화생태공원은 차량과 도보로 접근이 가능하지만, 사전예약이 필요하고 민간인통제선(민통선) 내에 위치한 특성상 입장 시 신분증을 반드시 지참해야 한다.

1141world@newspim.com