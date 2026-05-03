고양국제꽃박람회, 우천 한정 이벤트 운영

AI 핵심 요약beta
- 고양국제꽃박람회는 3일 비 오는 날 한정 특별 이벤트를 운영한다.
- 관람객들은 우비 착용 인증샷을 SNS에 게시하고 경품을 받는다.
- 실내 압화 부채 만들기와 마인크래프트 체험으로 즐긴다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 2026고양국제꽃박람회는 비가 예보 된 날에도 관람객들이 색다른 방식으로 박람회를 즐길 수 있도록 '우천 한정 특별 이벤트'를 운영한다고 3일 밝혔다.
이번 이벤트는 '비 오는 날이 오히려 더 재미있는 꽃박람회'를 주제로 실내 전시와 실내 체험 콘텐츠 등을 중심으로 한 새로운 관람 경험을 제공하기 위해 마련됐다.
먼저 '비 오는 날 한정 인증샷 이벤트'가 진행된다.
관람객들은 꽃박람회장 곳곳에서 우비, 우산, 장화를 착용한 모습을 촬영하며 빗속에서만 완성되는 특별한 '꽃박 스타일'을 사진으로 남길 수 있다.
참여 방법은 간단하다. 꽃박람회에서 우비 등을 착용하고 촬영한 인증사진과 함께 해시태그 '#2026고양국제꽃박람회'를 개인 SNS에 게시한 뒤, 실내전시관 '화훼교류관' 내 (사)한국압화교육문화협회 부스에서 경품을 수령하면 된다. 다만 선착순 이벤트로 조기 마감될 수 있다.
또한, 실내 체험 프로그램을 운영한다. (사)한국압화교육문화협회 부스에서 '압화 부채 만들기' 체험이 진행되는데, 관람객들은 비 오는 날의 차분한 분위기 속에서 꽃을 활용한 압화 체험으로 나만의 부채를 만들 수 있다.
실내 전시 콘텐츠도 주목할 만하다. 특히 글로벌콘텐츠관에서 운영 중인 '마인크래프트 어드벤처 빌리지'는 디지털과 꽃, 체험 요소가 결합된 공간이다.
캔뱃지·포토카드 만들기 등 관람객 참여형 프로그램이 가득해 실내에서 머무르는 시간 자체가 하나의 즐거운 경험이 된다.
이처럼 고양국제꽃박람회는 우천 시에도 실내 중심의 관람 동선을 통해 행사를 즐길 수 있는 점이 특징이다.
더 자세한 내용은 꽃박람회 인스타그램, 페이스북 등 SNS를 통해 확인할 수 있다.
이창현 고양국제박람회재단 대표는 "비가 오면 꽃의 색감이 더욱 선명해지고 향기는 짙어진다"며 "우천 특별 이벤트를 통해 빗속에서만 만날 수 있는 꽃박람회의 색다른 매력을 발견하시길 바란다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com