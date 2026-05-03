[MLB] 이정후·김혜성 나란히 침묵... 샌프란시스코·다저스도 연패 늪 빠져

AI 핵심 요약beta
- 이정후와 김혜성이 3일 MLB 경기에서 나란히 무안타로 침묵했다.
- 이정후는 탬파베이전 4타수 무안타로 타율 0.288로 떨어졌고 샌프란은 1-5 패배로 5연패했다.
- 김혜성은 세인트루이스전 2타수 무안타로 타율 0.293으로 내려갔고 다저스는 2-3 패배로 4연패했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 활약 중인 이정후와 김혜성이 나란히 무안타로 침묵했다.
이정후는 3일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 탬파베이 레이스와의 원정경기에 우익수, 1번타자로 선발 출전해 4타수 무안타를 기록했다.
최근 다시 리드오프로 나선 이정후는 안타를 추가하지 못하며 시즌 타율이 0.288로 떨어졌다.
이정후는 1회 첫 타석에서 삼진으로 물러났다. 3회 1사 1루에서는 안타성 타구를 날렸지만 상대 우익수의 다이빙 캐치에 막혔다. 6회에도 잘 맞은 타구가 중견수 정면으로 향했고, 8회 마지막 타석에서는 2루수 땅볼로 돌아섰다.
샌프란시스코는 탬파베이에 1-5로 패하며 5연패에 빠졌다.
김혜성도 이날 안타를 기록하지 못했다. 김혜성은 같은 날 미국 미주리주 세인트루이스 부시 스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스와 원정경기에 유격수, 8번타자로 선발 출전해 2타수 무안타에 그쳤다.
김혜성은 2회 첫 타석에서 땅볼로 물러났고, 5회 1사 1루에서는 투수 앞 병살타를 기록했다. 8회 공격 때는 대타로 교체되며 경기를 마쳤다. 김혜성의 시즌 타율은 0.293으로 내려갔다.
다저스는 세인트루이스에 2-3으로 패하며 4연패를 당했다.
football1229@newspim.com