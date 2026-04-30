케이뱅크, 1분기 당기순이익 332억원…전년비 2배 이상 성장

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 30일 2026년 1분기 332억원 당기순이익을 기록했다.
- 기업대출 호조로 여신 잔액 18조7500억원으로 10.7% 늘었다.
- 건전성 개선과 중저신용대출 확대, 스테이블코인 사업 추진한다.
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이자이익 1252억원, 비이자이익 142억원, 대손비용률 1.09%로 개선
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크가 2026년 1분기 332억원의 당기순이익을 기록해 전년 동기 대비 2배 이상 성장했다고 30일 밝혔다.
케이뱅크는 이날 1분기 실적발표 자료를 통해 이같이 밝혔다. 기업대출 호조로 자산 성장을 이어간 것이 지난해 같은 기간의 두 배가 넘는 실적을 낸 이유가 됐다. 1분기말 케이뱅크의 전체 고객은 1607만명으로 지난해 말 보다 54만명 증가했다.
수신 잔액은 28조 2200억원으로 지난해 같은 기간 27조 8000억원보다 4200억원 늘었다. 여신 잔액은 18조 7500억원으로 지난해 같은 기간 16조 9400억원과 비교해 10.7% 늘었다. 가계대출 관리 기조에도 불구하고 개인사업자 중심의 기업대출 확대 전략이 효과를 거두며 여신 성장을 견인했다.
기업대출 잔액은 1년 사이 1조 3100억원에서 2조 7500억원으로 두 배 이상 증가했다. 기업대출은 최근 5개 분기 연속 잔액 순증 규모가 확대되며 성장세가 가속화하고 있다.
케이뱅크의 올 1분기 이자이익은 1252억원으로 전년 동기(1085억원) 대비 15.4% 증가했다. 대출 자산 성장과 금리 환경 변화, 조달 구조 개선 등에 힘입어 순이자마진(NIM)이 지난해 같은 기간 1.41%에서 1.57%로 확대되며 수익성이 강화됐다.
비이자이익은 142억원으로 전년 동기(137억원) 대비 약 4% 늘었다. 체크카드 수익 확대와 제휴 신용카드 발급 수수료 증가, 연계대출과 광고플랫폼 수익 성장, 채권매각이익 확대 등이 비이자이익 증가로 이어졌다.
건전성 개선 노력에 따라 여신 성장에도 케이뱅크의 1분기 대손비용은 501억원으로 전년 동기 539억원 대비 7.6% 낮아졌다. 대손비용률은 지난해 1분기 1.31%에서 올 1분기 1.09%로 개선됐다.
건전성 지표도 연체율은 지난해 1분기 말 0.66%에서 올 1분기말 0.61%로 낮아졌고, 같은 기간 고정이하여신비율은 0.61%에서 0.58%로 안정화됐다. 올 1분기말 BIS비율은 21.47%를 기록했다.
상생 금융 실천에도 힘썼다. 케이뱅크의 올 1분기 평균 중저신용대출 잔액 비중은 31.9%, 중저신용대출 신규 취급 비중은 33.5%로 각각 규제 기준인 30%, 32%를 웃돌았다.
케이뱅크는 올해 기업대출 포트폴리오 고도화와 디지털 자산 관련 사업 역량 강화를 추진할 예정이다.
우선 기업대출 부문에서는 개인사업자 부동산담보대출 구조를 정교화하고 자금용도 적용 범위를 넓히는 한편, 대형 플랫폼 전용 제휴 상품을 출시할 계획이다. 또한 지역 신용보증재단과의 협력을 강화해 보증서 기반 대출을 확대하고 관련 서비스 범위도 단계적으로 개선해 나간다.
스테이블코인 사업은 다양한 해외송금 기술검증(PoC)에 참여해 관련 역량을 강화하고 있다. 케이뱅크는 주요 글로벌 은행들이 참여하는 스테이블코인 기반 해외송금·결제 실험 프로젝트 '팍스프로젝트(Project Pax)' 2차에 참여할 예정이다. 이와 함께 자체 개발한 해외송금 모델을 기반으로 아시아 주요국에서 관련 기술의 적용 가능성과 사업적 타당성을 검토할 계획이다.
최우형 케이뱅크 은행장은 "올해 1분기는 선제적인 개인사업자 대출 확대를 통해 성장 기반을 강화한 시기"라며 "향후 기업금융 포트폴리오를 한층 고도화하고, 스테이블코인 등 글로벌 디지털 자산 시장에서 경쟁력을 확보해 차별화된 혁신을 이어가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com