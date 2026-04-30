SOOP, 1분기 영업이익 212억원...전년 대비 24.1% 감소

AI 핵심 요약beta
- SOOP은 30일 1분기 매출 1060억원 영업이익 212억원 기록했다.
- 플랫폼 매출은 12.8% 줄었으나 광고 매출은 39.6% 증가했다.
- 2분기 파트너십 확대와 콘텐츠 협업으로 생태계 키운다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SOOP은 연결 기준 2026년 1분기 매출로 1060억원, 영업이익 212억원, 당기순이익은 225억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 1.5%, 영업이익은 24.1%, 4.0% 감소한 수치다.
플랫폼 부문 매출은 740억원으로 전년 동기 대비 12.8% 감소했다. 반면 광고 부문 매출은 305억원으로 전년 동기 대비 39.6% 성장했다. 이 중 콘텐츠형 광고는 142억원으로 전년 동기 대비 24.9% 증가했다.
1분기 SOOP은 스트리머의 창작 활동과 유저들의 커뮤니티 경험을 중심으로 플랫폼의 본질적인 경쟁력을 강화하는 데 주력했다.
플랫폼 통합을 통해 글로벌 동시 송출 환경을 마련하는 등 서비스 기반을 확대했다. 동시에 자체 IP와 오리지널 콘텐츠의 경쟁력을 높이고 버추얼·음악 등 지속 성장하고 있는 카테고리를 꾸준히 확대해 커뮤니티 저변과 유저 경험을 함께 넓혀 나갔다.
3월에는 주요 활동 지표가 전반적으로 안정된 흐름을 보이며 커뮤니티 참여와 이용자 경험에서도 의미 있는 성과가 이어졌다고 설명했다.
SOOP은 2분기 주요 게임사와의 계정·데이터 연동을 기반으로 파트너십을 확대해 유저 유입과 참여 경험을 강화할 계획이다.
또한 연맹·협회·단체·기업 등 다양한 파트너들의 IP와 연계한 콘텐츠 협업을 이어가며 다양한 콘텐츠를 기반으로 라이브 스트리밍과 커뮤니티 활동이 자연스럽게 이어지는 생태계를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.
origin@newspim.com