과천시, 제2회 추경 예산안 5116억 규모 편성·시의회 제출

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 30일 고유가 대응 제2회 추경안을 시의회에 제출했다.
- 추경 규모는 5116억 원으로 일반회계 4725억 원 증가했다.
- 고유가 피해지원금 지급에 중점 두고 5월 8일 심의 예정이다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 고유가·고물가로 인한 시민의 경제적 부담을 완화하기 위해 2026년 제2회 추가경정 예산안을 편성해 30일 시의회에 제출했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 추경은 국제 정세에 따른 유가 상승 등 민생 부담에 신속히 대응하기 위한 '원포인트 추경'으로, 오는 5월 8일 과천시의회 임시회에서 심의될 예정이다.
제2회 추가경정 예산안 규모는 5116억 원으로, 이 가운데 일반회계는 4725억 원으로 1회 추경 대비 45억 원 증가했으며 특별회계는 391억 원으로 변동이 없다.
이번 추경의 핵심은 고유가 피해지원금이다. 시는 증가한 재원을 활용해 고유가로 어려움을 겪는 시민 지원에 중점을 둘 계획이다. 이를 위해 보통교부세 증액분을 반영하고 예비비를 조정하는 등 추가 재원 부담을 최소화하면서도 신속한 지원이 가능하게 했다.
시 관계자는 "고유가로 어려움을 겪는 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 신속하고 차질 없는 예산 집행에 최선을 다하겠다"라고 말했다.
1141world@newspim.com