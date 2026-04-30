조국혁신당 "노동절 차별…정규직은 쉬고, 비정규직은 일하고"

AI 핵심 요약beta
- 조국혁신당 광주시당이 30일 노동절 휴일 보장 제도 마련을 촉구했다.
- 광주 비정규직 비율 44%로 최고 수준이며 자영업자 고용 불안 지적했다.
- 노동자 안전·권리 보장·지원 확대 3대 과제로 문제 해결 제시했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 조국혁신당 광주시당이 노동절 휴일을 보장할 수 있는 제도적 마련이 필요하다고 촉구했다.
조국혁신당 광주시당은 30일 광주시의회에서 기자회견을 열고 "노동절이 법정 공휴일로 지정됐음에도 불구하고 광주에서는 여전히 많은 노동자가 쉬지 못하는 현실이 이어지고 있다"며 "이대로 괜찮은지 근본적인 질문을 던져야 한다"고 밝혔다.
광주시당은 "광주의 비정규직 비율은 44%로 전국 최고 수준"이라며 "특히 보건·사회복지 서비스업 종사자 약 10만명 중 절반 이상이 비정규직으로 노동시장 구조의 취약성이 심각하다"고 지적했다.
또한 "자영업자 비율 역시 타 시·도보다 높아 고용 불안과 저임금 구조가 고착화돼 있다"며 "광주 시민 다수가 '쉬지 못하는 노동절'과 '안전을 걱정해야 하는 일터'에 놓여 있다"고 강조했다.
조국혁신당은 이러한 문제 해결을 위해 ▲노동자 안전▲노동자 권리 보장▲노동자 지원 확대 등 3대 핵심 과제를 제시했다.
먼저 노동자 안전과 관련해 "반복되는 산업재해 사망사고는 단순한 사고가 아니라 구조적 방치의 결과"라며 "다단계 하청 구조를 개선하고 상시 점검 시스템을 구축해 생명 안전을 최우선 기준으로 삼겠다"고 밝혔다.
노동자 권리 보장 측면에서는 "정규직은 쉬고 비정규직은 일하는 노동절은 명백한 차별"이라며 "공공부문부터 '동일 노동, 동일 권리' 원칙을 확립해 고용 형태에 따른 차별을 해소하겠다"고 강조했다.
아울러 노동자 지원 확대 방안으로 "비정규직과 돌봄 노동자뿐 아니라 소상공인과 자영업자까지 포함하는 포괄적 사회안전망 구축이 필요하다"며 "산재보험료 지원 확대와 플랫폼 노동자 보호 체계 마련을 추진하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com