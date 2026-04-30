부안 내소사 '설선당·요사' 보물 지정 예고

AI 핵심 요약beta
- 부안군은 30일 국가유산청이 내소사 설선당과 요사를 보물 지정 예고했다고 밝혔다.
- 설선당은 1640년 건립 후 수리와 증축을 거쳐 승려 생활 변화를 보여준다.
- 30일간 의견 수렴 후 문화유산위원회가 최종 보물 지정 여부를 결정한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
독특한 'ㅁ'자형 구조와 지형 활용 공간 구성으로 학술·예술적 가치 부각
[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안 내소사 설선당과 요사가 국가지정문화유산 보물 지정 예고를 받으며 전통 사찰 건축의 가치가 다시 주목받고 있다.
부안군은 30일 국가유산청이 '부안 내소사 설선당과 요사'를 보물로 지정 예고했다고 밝혔다.
국가유산청은 해당 건물이 임진왜란 이후인 1640년(인조 18) 내소사 중창 당시 건립됐으며 1821년 수리와 1893년 요사 증축을 거치며 승려 생활공간의 변화 과정을 현재까지 유지하고 있는 점을 주요 지정 사유로 제시했다.
건물은 'ㅁ'자형 평면 구조로 설선당이 중심을 이루며, 이후 산중 생활 변화에 따라 남·북·동측 건물이 단계적으로 증축된 것으로 추정된다. 자연 지형을 반영한 서고동저 구조와 건물 위계를 고려한 배치가 특징이다.
건축적으로도 설선당은 2고주 5량가 구조와 연봉형 문양 장식의 이익공을 갖추고 있으며 요사는 무고주 3량가와 물익공, 눈썹지붕 형식을 적용하는 등 시기별 건축 특성이 잘 나타난다.
특히 두 개의 맞배지붕을 연결한 독특한 구성과 다양한 기능을 수용하는 공간 구조는 학술적·예술적 가치가 높은 사찰 건축으로 평가된다.
해당 문화유산은 30일간의 의견 수렴을 거쳐 문화유산위원회 심의를 통해 보물 지정 여부가 최종 결정될 예정이다.
정화영 부안군수 권한대행은 "이번 지정 예고는 부안의 문화유산 가치를 재확인하는 계기"라며 "앞으로도 문화유산 보존과 발굴에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com