인천 서구 '검암역자이르네' 601가구 5월 분양 예정

AI 핵심 요약beta
- 인천서구 검암역세권 공공주택지구가 5월 검암역자이르네 공급을 시작한다.
- 지하3층~지상25층 601가구 규모로 84㎡ 전세대 판상형 남향 배치다.
- 서울 유입 증가와 교통·직주근접 여건으로 실수요자 문의가 이어진다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 인천 서구 검암역세권 공공주택지구 내 첫 분양 단지인 '검암역자이르네'가 오는 5월 공급을 앞두고 있다. 해당 단지는 검암역세권 B-2블록에 들어서며 지하 3층~지상 25층, 총 601가구 규모로 조성된다. 전 세대가 전용면적 84㎡ 단일 평형으로 구성되며, 판상형 4Bay 중심 설계와 남향 위주 배치가 적용된다. 주차 공간은 세대당 1.51대로 계획되어 인근 단지 대비 주차 여건을 확보했다.
최근 인천 서구는 서울 거주자들의 유입이 지속되는 지역으로 확인된다. 한국부동산원 자료에 따르면 2025년 서울 거주자의 인천 아파트 거래량에서 서구가 1,329건을 기록하며 지역 내 가장 높은 수치를 기록했다. 특히 검암역세권은 공항철도와 인천 2호선이 지나는 검암역을 통해 마곡지구와 서울역 등으로의 이동이 가능하며, 향후 9호선 직결 사업이 완료되면 강남권 접근성도 개선될 전망이다. 도로망으로는 인천국제공항고속도로와 수도권제1순환고속도로가 인접해 있다.
배후 수요 측면에서는 마곡산업단지, 인천 검단산업단지, 청라국제업무지구 등 주요 산업단지 및 업무지구와 인접해 직주근접 여건을 갖췄다. 단지 인근에는 유치원과 초·중학교 부지가 신설될 예정이며 경서근린공원 등 녹지 환경이 조성되어 있다. 또한 청라국제도시와 검단신도시의 기존 생활 인프라를 공유할 수 있는 위치에 있다.
부동산 업계 관계자는 "검암역세권은 공항철도 등 기존 교통망과 9호선 직결 계획 등 광역 교통 인프라 개선이 검토되는 지역"이라며 "공공택지지구 개발에 따른 정주 여건 변화와 서울 접근성을 고려하는 실수요자들을 중심으로 정보 문의가 나타나고 있다"고 설명했다. '검암역자이르네'의 견본주택은 오는 5월 중 개관할 예정이다.
ohzin@newspim.com