전남개발공사, 중동위기 대응 '기업안심펀드' 가동

AI 핵심 요약beta
- 전남개발공사가 30일 IBK기업은행과 중동위기극복 기업안심펀드 협약을 체결했다.
- 공사는 15억원 예탁으로 5월부터 전남 중소기업에 연 1.76% 금리 감면 대출을 실시한다.
- 대상은 중동 관련 수출입·석유화학 기업으로 기업당 최대 1억원 1년 대출을 지원한다.
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IBK기업은행과 업무협약...수출입·경영애로 기업 지원
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남개발공사가 중동 정세 불안으로 경영난을 겪는 지역 기업 지원을 위해 전국 지방공기업 최초로 금융지원 펀드를 운영한다.
전남개발공사는 IBK기업은행과 '중동위기극복 전남 기업안심펀드' 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
협약에 따라 공사는 예탁금 15억원을 재원으로 오는 5월부터 전남 소재 중소기업에 연 1.76% 금리 감면을 적용하는 펀드를 운용한다.
지원 대상은 전남 지역 기업 가운데 ▲중동지역 수출입 기업▲중동 진출 기업▲석유화학·항만물류 등 관련 업종▲원자재 가격 상승, 대금 회수 지연 등으로 경영 애로를 겪는 기업이다. 기업당 최대 1억 원까지 대출이 가능하며 대출 기간은 1년이다.
공사는 중동 정세 불안 장기화로 지역 기업의 경영 부담이 확대되고 있다고 보고 이번 지원을 추진했다. 특히 여수국가산단이 위치한 전남 동부권은 석유화학과 항만물류 등 수출입 연계 산업이 밀집해 유가 변동과 원료 수급 불안에 취약한 구조다.
공사는 이번 펀드로 지역 기업의 금융비용을 낮추고 수출입 거래 안정화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 앞서 공사는 전남든든 ESG펀드 30억 원, 전남 스타트온 디딤펀드 20억 원, 전세상생금융펀드 20억 원 등 총 70억 원 규모 금융지원을 이어왔다.
장충모 사장은 "중동 정세 불안으로 지역 기업들이 예상치 못한 어려움을 겪고 있다"며 "이번 펀드가 위기 극복과 재도약의 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com