안성시, 시장 권한대행 체제 속 공직기강 강화…고강도 암행감찰 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기 안성시가 지방선거를 앞두고 시장 권한대행 체제로 전환함에 따라 행정 공백 방지에 나섰다.
- 감사부서 중심의 점검반을 편성해 출퇴근 시간 준수, 무단이석, 행동강령 위반 등을 상시 감찰한다.
- 적발된 비위 공직자는 지위 불문하고 무관용 원칙으로 문책하고 우수 사례는 전파할 계획이다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 지방선거를 앞두고 시장 권한대행 체제로 전환됨에 따라 행정 공백 방지와 공직기강 확립을 위해 고강도 집중 점검에 나선다.
30일 시에 따르면 시장 부재 상황에서도 시민들의 행정 서비스 불편을 최소화하기 위해 '흔들림 없는 시정 운영'을 최우선 과제로 삼고, 감사부서를 중심으로 공직기강 점검반을 편성해 운영한다.
점검반은 시 본청, 직속기관, 사업소, 읍면동 등을 대상으로 상시 감찰하게 되며, 공직사회의 느슨한 분위기를 바로잡기 위해 출퇴근 시간 및 중식 시간 준수 여부, 무단이석 등 복무 실태, 공무원 행동강령 위반 행위, 정치적 중립 의무 위반 등을 중점 점검한다.
특히 점검 결과 적발된 비위 공직자에 대해서는 지위 고하를 막론하고 무관용 원칙에 따라 엄중 문책하고 우수 사례는 적극 발굴·전파할 계획이다.
시 관계자는 "시장 권한대행 체제에서 공직자들이 본연의 임무에 전념할 수 있는 환경 조성이 최우선"이라며 "작은 복무 위반이 공직사회 전체 신뢰를 저해할 수 있어 공직기강 해이 사례를 방지하기 위해 총력을 다하겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com