삼성전자 160조원 투자 '슈퍼 랠리'…평택 고덕 부동산 시장 활기

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 AMD·엔비디아 협력 위해 P5 팹에 160조 투자했다.
- 평택 고덕신도시 주거 수요 급증하며 부동산 시장 회복세 보인다.
- 미분양 63% 감소하고 월세 80만→130만원 치솟았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전월세 거래 급증 및 미분양 물량 감소 등 시장 지표 회복세
직주근접 수요에 '고덕 유보라 더 크레스트' 등 주요 단지 각광
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 최근 글로벌 첨단 기업 AMD와 엔비디아가 협력 관계 조성을 위해 찾은 삼성전자가 AI 반도체 시장 경쟁력 강화를 위해 P5 생산라인을 쌍둥이 팹으로 조성하고자 160조원 규모의 천문학적인 투자 계획을 발표함에 따라 반도체의 도시 평택에 다시금 훈풍이 불고 있다.
삼성전자 평택캠퍼스가 위치한 평택 고덕신도시는 대규모 산업 투자와 인구 유입을 기반으로 주거 수요와 부동산 시장 전반에서 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 특히 평택 내에서도 반도체 생산 거점과 인접한 고덕국제신도시는 실수요 중심의 주거지로 빠르게 자리 잡으며 도시 가치 상승을 견인하는 핵심 축으로 부상하고 있다.
삼성전자 평택캠퍼스는 세계 최대 규모의 반도체 생산기지로, 현재 가동 중인 생산라인(P1~P4)에 더해 추가 투자 및 생산라인 확장을 위해 P5 공사에 총력을 기울이고 있다. 이에 따라 건설 인력, 협력사 종사자, 장비 및 소재 기업 인력 등 다양한 산업군의 종사자들이 대거 평택으로 유입되고 있다.
특히 평택캠퍼스 조성에 하루 2만명 이상의 현장 인력이 투입되고 있으며, 이들은 단기 체류가 아닌 수개월에서 수년 단위의 체류를 이어가는 경우가 많아 지역 내 주거 수요를 직접적으로 자극하고 있다. 더불어 공장 가동 이후에는 상주 근무 인력 및 협력업체 인력이 지속적으로 유입되면서 일회성 수요가 아닌 구조적이고 지속적인 수요 기반이 형성되고 있다는 점이 특징이다.
이러한 고용 기반 수요는 단순 투자 수요와 달리 시장 변동성에 대한 방어력이 높아 평택 부동산 시장의 하방을 지지하는 핵심 요인으로 작용하고 있다. 평택캠퍼스 조성에 따른 인구 유입은 즉각적인 주거 수요 증가로 이어지고 있다. 평택 전역에서 전월세 거래가 활발하게 이뤄지고 있으며, 특히 삼성 평택캠퍼스와 인접한 고덕국제신도시는 직주근접을 선호하는 수요가 집중되며 가장 빠른 반응을 보이고 있다.
고덕 일대에서는 삼성전자 평택캠퍼스 조성에 따라 협력사 및 중장기 근무자 수요가 증가하며 전월세는 물론 정착형 실수요와 투자 수요층의 매매 역시 활발해지는 추세다. 이처럼 평택 고덕 일대는 현재 주거 형태별로 수요가 층위별로 형성되며 시장이 입체적으로 움직이고 있다. 이는 단순 유입이 아닌 '정착'으로 이어지는 흐름이며, 결과적으로 평택 고덕 부동산 가치 상승으로 이어질 전망이다.
시장 지표에서도 긍정적인 변화가 확인되고 있다. 평택시 미분양 물량은 지난해 1월 기준 약 6400가구 수준에서 올해 2월 2600가구대로 감소하며 약 63% 줄어든 것으로 나타났다. 이는 공급 부담이 빠르게 해소되고 있다는 신호로 해석된다.
특히 전월세 거래가 활발해지고 월세 급등세도 이어지고 있다. 지난해 말 전용면적 59㎡ 기준 80만원대였던 월세가 현재는 120만~130만원까지 치솟았다. 아파트 거래량 역시 최근 연속 증가세를 보이며 시장 회복 흐름을 뒷받침하고 있다. 거래량 증가는 단순 호가 상승이 아닌 실제 매수 및 매도 체결이 이뤄지고 있다는 의미로, 시장 참여자들의 심리가 개선되고 있는 것으로 분석된다.
삼성전자 평택캠퍼스와 신(新) 행정타운이 들어서는 평택 고덕국제신도시는 최근 직주근접 입지에 자리한 주거 공간을 찾는 매매 및 임대 수요가 늘어나고 있다. 이런 가운데 삼성전자 평택캠퍼스는 물론 평택시청 신청사 인접 입지와 다양한 생활 인프라를 갖춘 반도건설의 '고덕 유보라 더 크레스트'가 인기를 끌고 있다. 반도건설이 공급한 유보라 더 크레스트는 총 1116실, 최고 45층 규모로 전용면적 59~84㎡ 중소형 타입만으로 구성돼 부동산 규제 영향이 덜하며 희소 가치도 높다. 단지 내 상업시설 '파피에르 고덕'은 세계적 팝 아티스트 '크랙앤칼'과 협업을 통해 예술성과 실용성을 두루 갖췄다.
인근 공인중개사는 "반도체 슈퍼사이클을 등에 업고 삼성전자 평택캠퍼스 조성이 속도를 내면서 고덕국제신도시에 관심을 갖는 실거주자와 투자자의 문의가 급증하고 있다"며 "고덕 유보라 더 크레스트는 고덕에서도 우수한 정주 여건과 입주민 편의성을 갖춘 상급지라 실거주자 만족도가 높고 임대 문의도 많다"고 전했다.
향후 수도권 고속철도(SRT), 광역버스, 수도권 1호선 등 교통망 확충은 물론 평택시 신청사 등 공공행정 기능이 고덕신도시로 이전까지 예정돼 있어 지역 가치 상승세는 계속 이어질 것으로 보인다.
dosong@newspim.com