김제시 '슬로우 인 김제 살아보기' 참가자 모집...1주일 체류 지원

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- 전북 김제시가 지역소멸 위기 대응을 위해 '슬로우 in 김제 살아보기' 체류형 관광 프로그램을 30일 본격 추진한다고 밝혔다.
- 5~6월 1기 시범사업으로 진행되며 참가자는 6박 7일 동안 숙박비와 체험비로 1인당 36만~66만원을 지원받는다.
- 김제 외 지역 거주 19세 이상이 신청 가능하며 5월 4일부터 김제 DMO 홈페이지에서 접수하면 된다.
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숙박·체험비 지원과 로컬소비 연계...정주 의향 유도·지역경제 활성화
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 체류형 관광 프로그램을 통해 생활인구 유입 확대와 지역 활력 회복에 나선다.
김제시는 지역소멸 위기에 대응하기 위해 '슬로우 in 김제 살아보기' 프로그램을 본격 추진하고 참가자를 모집한다고 30일 밝혔다.
이번 사업은 관외 도시민이 일정 기간 김제에 머물며 지역 일상과 문화를 체험하도록 하는 체류형 관광 프로그램으로, 지역 이해도와 정주 의향을 높이기 위한 인구정책의 일환이다.
운영 기간은 5~6월이며 1기 시범사업으로 진행된다. 참가자는 6박 7일 일정으로 숙박비와 체험 프로그램을 포함해 1인당 최소 36만원에서 최대 66만원까지 지원받는다.
프로그램은 선택형 코스로 구성돼 지역 주요 관광지 탐방과 로컬 맛집, 문화체험 등을 자유롭게 경험할 수 있도록 했다.
신청 대상은 김제시 외 지역에 거주하는 19세 이상 도시민으로, 선정된 참가자는 지정 숙박시설을 이용하며 체류 기간 동안 개인 SNS에 하루 1회 이상 게시물을 올리고 지역 식당·카페·전통시장 방문 등 로컬 소비 미션을 수행해야 한다.
신청은 오는 5월 4일부터 김제 DMO 홈페이지를 통해 가능하며, 관련 서류를 내려받아 이메일로 접수하면 된다. 자세한 사항은 김제시 성장전략실 인구정책팀에서 안내한다.
김제시 관계자는 "이번 사업이 단순 관광을 넘어 체류형 인구 유입을 통한 지역 활력 회복의 계기가 될 것"이라며 "생활인구 확대와 지역경제 선순환을 위한 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com