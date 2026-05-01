[6·3 지선] "서울시의회를 젊게"...베테랑 꺾은 청년 후보 '이광희·옥동준·주무열'

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 1일 6·3 지방선거 서울시의원 후보로 청년 정치인들을 확정했다.
- 양천3선거구 이광희가 3선 구의원 꺾고, 4선거구 옥동준이 4인 경선 승리했다.
- 관악2선거구 주무열이 현역 시의원 누르고 세대교체 입증했다.
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"정치권 세대교체에 대한 염원 결과"
"경선부터 뚫고 올라간 청년…시의회 역동적 변화할 것'
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 서울특별시의원 선거에서 '세대교체'를 외치며 당차게 출사표를 던전 청년 정치인들이 화제다. 특히 당내 경선에서 '베테랑' 중진 현역들을 꺾고 본선행 티켓을 거머쥐며 당당하게 실력을 입증했다.
이른바 '청년은 들러리'라는 말이 익숙했던 정치 현장에서 청년 후보들의 약진은 서울시의회를 넘어 정치판을 바꿀 가늠자가 될 것이라는 평가다.
1일 정치권에 따르면 이광희(양천구 제3선거구)·옥동준(양천구 제4선거구)·주무열(관악구 제2선거구) 후보가 더불어민주당 시의원 후보로 최종 확정됐다. 이들은 모두 3040 청년 후보들로 경선에서 베테랑 경쟁자들을 누르고 지방선거 본선을 준비하게 됐다.
◆ '양천 3선거구' 이광희 후보, 당 사무처 전략가에서 정치 전면으로
이광희 후보는 당내 경선에서 3선 구의원이자 구의회의장 출신 후보를 꺾고 본선에 진출했다. 1995년생인 이광희 후보는 민주당 중앙당 사무처에서 전략기획을 맡아온 '정당 출신 청년 전략가'다. 서울 출생으로 서강대 공공정책대학원 정치학 석사 과정을 밟았다.
민주당 대전시당 대학생위원회 위원장으로 활동하며 일찍부터 정당 실무를 경험했고, 이후 당 중앙당 전략기획국 차장, 사무처 차장 등으로 주요 선거 기획과 메시지 전략을 수행해왔다.
신월동 일대를 지역구로 삼은 그는 중앙당에서 쌓은 선거 전략 경험을 바탕으로 "청년이 정당의 간사·보좌진을 넘어 직접 의사결정 테이블에 앉아야 한다"며 출마의 뜻을 밝혔다.
이 후보는 뉴스핌과 통화에서 "청년들을 원하는 시대적 흐름과 바램들이 서울을 비롯해서 전국적으로 불어오고 있는 것 같다"며 "저희 개개인을 보고 찍어주신 게 아니라 청년에게 기대하는 열정, 패기 그리고 새로운 세대교체에 대한 염원이 투영된 결과 같다"고 소회를 전했다.
◆ '양천 4선거구' 옥동준 후보, '청년 정책·지역 의정'에서 시의회로
옥동준 후보는 당내 4인 경선에서 구의회의장 출신, 대기업 출신 등 쟁쟁한 후보들을 상대로 승리해 본선행에 올랐다. 1993년생인 옥 후보는 양천구의회를 시작으로 청년·지역 정책을 파고든 '현장형 기초의원 출신' 청년 정치인이다.
국민대 국사학과를 졸업하고 동대학 일반대학원 한국사 석사과정을 수료했으며, 김대중재단 청년위원회 부위원장을 맡고 있다. 양천구 청년정책위원회 위원장, 양천구 일자리위원회 위원, 서울창업카페 양천신정점 센터장 등을 거치며 청년 일자리·창업, 지역 생활 인프라 관련 정책을 다뤄왔다.
제9대 양천구의회에서는 의회운영위원회, 행정재경위원회, 복지건설위원회 등에서 활동하며 지방의정대상 입법활동 부문 장려상 등을 수상해 '기초의회에서 이미 검증된 청년'이라는 평가를 받는다.
옥 후보는 뉴스핌과 통화에서 "당과 지역 물밑에서 성장해 온 청년들이 이제까지 준비성을 갖추기 위해 노력해 온 결과"라며 "경선부터 뚫고 올라간 준비된 청년 정치인들이 이번 시의회에 입성하게 된다면 12대 의회의 의정 활동은 더 치열하고 역동적으로 변화할 것이라고 생각한다"고 전했다.
◆ '관악 2선거구' 주무열 후보, '서울대 총학 출신 재선 구의원'의 시의회 도전
주무열 후보는 당내 2인 경선에서 현역 서울시의원을 누르고 최종 후보로 당선됐다. 1985년생인 주무열 후보는 서울대학교 총학생회장 출신으로, 청년 시절부터 학생자치와 진보 성향 정치운동에 몸담아온 인물이다.
2018년 지방선거에서 서울 관악구의회 라선거구에 민주당 후보로 출마해 초선에 당선됐고, 2022년 선거에서는 무투표로 재선에 성공했다. 이후 관악구의회 행정재경위원장, 민주당 관악갑 원내대표, 청년지방기초의원협의회 사무국장 등을 맡으며 기초의회 내에서 상당한 영향력을 키워온 상태다.
그는 지역에서 주거·교육·교통 등 관악의 고질적인 생활 문제를 다루는 동시에, 청년 지방의원 네트워크를 통해 전국 단위 정책 논의를 이끌어 왔다. 이번 경선에서 중진 현역을 꺾고 시의원 후보로 선출되면서, "기초의회에 머물지 않고 광역의회로 올라가야 진짜 구조를 바꿀 수 있다"는 그의 메시지에도 힘이 실리게 됐다.
주 후보는 뉴스핌과 통화에서 "청년 정치 흐름은 2018년도부터 시작된 흐름이다. 기초의회부터 탄탄하게 성장해 온 청년 정치인들이 광역으로 진출하게 된 것"이라며 "이 청년 세대가 성장하면 훗날 구청장, 국회의원으로 뻗어나가게 될 밑거름이다. 밑바닥에서부터 훈련된 새로운 정치 세대가 탄생했다는 점이 가장 의미 있다"고 평가했다.
seo00@newspim.com