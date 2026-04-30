광주시, '악취 개선' 양과동 SRF시설 2개월간 중단

AI 핵심 요약beta
- 광주시가 30일 남구 양과동 SRF 제조시설 가동을 중지한다.
- 2일부터 6월 30일까지 2개월간 악취 개선 공사를 진행한다.
- 주변 악취 감시 위해 무인 포집기 3대 설치하고 폐기물은 매립장에 처리한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 악취 개선을 위해 남구 양과동 SRF 제조시설 가동을 잠시 중지한다.
30일 광주시에 따르면 가연성폐기물연료화시설은 악취의 법적 기준을 초과한 상태로 이를 개선하고자 내달 2일부터 오는 6월 30일까지 약 2개월간 중단된다.
청정빛고을은 중단 기간 동안 소각 방식의 악취 방지 시설 도입, 악취 방지시설 교체(약액 세정방식 → 활성탄 흡착방식), 신규 방지시설 설치(활성탄 흡착탑) 등을 진행할 예정이다.
광주시 차원에서는 SRF제조시설 주변 악취 감시를 위해 1억원의 예산을 들여 무인 악취 포집기 3대를 6월 말까지 설치할 계획이다.
중단 기간 중 발생한 생활폐기물은 모두 광역위생매립장에 매립할 방침이다.
정미경 자원순환과장은 "악취로 인한 주민 불편 해소와 보다 나은 주거환경 보장을 위해 운영사의 가동 중지 요청을 수용했다"며 "추후 시설 재가동 때에는 악취가 발생하지 않도록 철저한 개선이 이뤄지길 기대한다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com