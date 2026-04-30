이란 축구협회 수뇌부, 캐나다 입국 거절당하고 귀국

AI 핵심 요약beta
- 이란 축구협회 지도부가 29일 캐나다 입국을 거부당했다.
- 타즈 회장의 IRGC 복무 이력으로 캐나다 당국이 입국을 막았다.
- FIFA가 유감 표명하며 이란과 별도 회담을 추진했다.
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캐나다, 이란축구협회장 혁명수비대 복무 전력 문제삼아 입국 거부
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = FIFA(국제축구연맹) 총회 참석차 캐나다를 찾은 이란 축구협회 지도부가 공항에서 입국을 거절당하고 귀국길에 올랐다. 이란 타스님 통신은 29일(현지시간) 메흐디 타즈 회장 등 대표단 일행이 토론토 공항 입국 과정에서 부당한 대우를 받았다며 이같이 보도했다. 공식 비자를 지참했음에도 캐나다 이민국 관리들의 모욕적인 언사와 입국 거부 조치에 결국 발길을 돌렸다고 전했다.
캐나다 정부의 이번 조치는 타즈 회장의 과거 이력 때문이다. 캐나다 당국은 타즈 회장이 이란의 정예 군조직인 이슬람혁명수비대(IRGC)에서 복무했던 사실을 문제 삼았다. IRGC는 현재 미국과 캐나다의 제재를 받고 있는 조직이다. 개리 아난다생가리 캐나다 공공안전부 장관은 "혁명수비대 관련 인물은 캐나다에서 환영받지 못한다"며 강경한 입장을 재확인했다.
사태가 커지자 FIFA가 중재에 나섰다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 이란 측에 즉각 연락해 깊은 유감을 표명했다. FIFA는 이란 국가대표팀의 원활한 월드컵 참가를 보장하기 위해 조만간 스위스 본부에서 이란 축구협회 수뇌부와 별도 회담을 가질 계획이라고 발표했다.
올해 초 이란 전쟁 발발 이후 이란의 2026 북중미 월드컵 참가 문제는 국제축구계의 뜨거운 감자다. 특히 이란은 조별리그 3경기를 모두 미국에서 치러야 하는 상황이라 정치적 갈등에 따른 입국 문제는 계속해서 변수가 될 전망이다. 앞서 미국 마코 루비오 국무장관 역시 "선수들의 참가는 반대하지 않지만, IRGC 관련자의 동행은 허용되지 않을 것"이라고 경고한 바 있어 향후 월드컵 본선 과정에서도 진통이 예상된다.
psoq1337@newspim.com