[프로농구] 'KB 우승 주역' 강이슬·박지수 등 FA 확정...삼성생명 배혜윤도 은퇴

AI 핵심 요약beta
- WKBL이 29일 2026 FA 대상자 10명을 공개했다.
- 1차는 조수아 등 3명, 2차는 강이슬·박지수 등 7명이다.
- 김단비 등 4명 은퇴하며 삼성생명은 은퇴식 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=여자프로농구 KB국민은행 우승 주역인 박지수, 강이슬을 포함한 한국여자농구연맹(WKBL) 프리에이전트(FA) 대상자 명단이 공개됐다.
WKBL은 29일 "2026 FA 대상자 10명을 확정했다"고 밝혔다. 데뷔 후 첫 FA 권리를 행사하는 1차 FA 대상자는 조수아(삼성생명), 이윤미, 이채은(이상 KB) 3명이다. 이들은 1차 협상 기간 원소속 구단과 우선 협상을 진행하며, 결렬 시 2차 협상 기간부터는 타 구단과 접촉이 가능하다.
2차 FA 대상자는 윤예빈(삼성생명), 김진영, 이혜미(이상 신한은행), 김예진(우리은행), 강이슬, 김민정, 박지수(이상 KB)가 포함됐다. 이들은 1차 협상 기간부터 원소속 구단을 포함한 모든 구단과 협상을 할 수 있다.
WKBL의 FA 협상은 총 3차에 걸쳐 진행된다. 1차 협상은 다음 달 1일부터 10일 오후 5시까지이며, 2차 협상은 같은 달 11일부터 15일 오후 5시까지다. 이 기간 내에 계약을 체결하지 못하는 경우 16일부터 18일 오후 5시까지 원소속 구단과 3차 협상을 진행한다.
FA 대상 선수가 타 구단으로 이적하게 되면 원소속 구단은 WKBL FA 규정에 따라 보호선수를 제외한 보상선수 1명 또는 현금 보상을 택할 수 있다. 보호선수 수와 현금 보상 범위는 FA 대상자의 당해 연도 및 직전 연도 공헌도 순위(아시아쿼터 선수 제외)에 따라 결정된다.
FA 자격 취득 대신 필드를 떠나는 선수들도 있다. 김단비, 배혜윤(이상 삼성생명), 김정은(하나은행), 염윤아(KB)는 이번 시즌을 마치고 은퇴한다. 김정은과 염윤아는 이미 이번 시즌을 마치고 은퇴할 것을 공언한 바 있다. 김단비와 배혜윤은 이날 은퇴 사실을 알렸고 삼성생명 구단 측은 2026-2027시즌 정규시즌 홈경기 중 은퇴식을 진행할 예정이라고 밝혔다.
willowdy@newspim.com