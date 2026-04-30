베일 벗은 현대차의 '플레오스 커넥트'는? 바퀴 달린 스마트폰

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차세대 인포테인먼트 시스템 'Pleos Connect' 최초 공개

SDV 체제 전환의 첫 결과물..."차량을 스마트 디바이스화"

2030년까지 2000만대 차량에 Pleos Connect 적용 계획

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = # "글레오(Gleo), 에어컨 끄고, 무드등을 숲속 느낌으로 바꿔주고, 라디오 켜줘."

인공지능(AI) 기반 음성 어시스턴트인 '글레오(Gleo) AI'는 내 차 안의 음성 비서다. 세 가지 요청을 한 번에 말해도 맥락을 정확히 파악하고 명령을 순차적으로 수행한다. 기존 음성 인식을 넘어 복합적인 명령을 이해하고 차량 기능을 제어하는 기능이다.

뒷좌석에 앉은 아내가 "열선 시트 켜줘"와 같이 위치를 정확히 말하지 않아도, Gleo AI는 뒷좌석 마이크를 통해 아내의 위치를 감지하고 해당 좌석의 열선 시트를 켜준다. 운전자는 주행 중 필요한 내비게이션 목적지 설정, 공조 설정, 차량 제어 등을 음성 명령으로 조작하면 된다.

향후 소프트웨어 중심 차량(SDV) 시대를 견인할 현대자동차그룹의 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트(Pleos Connect)'가 베일을 벗었다.

현대자동차그룹은 지난 29일 서울 강남구 'UX 스튜디오 서울'에서 미디어 데이를 개최하고 오는 5월 선보일 'Pleos Connect'를 최초로 공개했다.

Pleos Connect의 내비게이션과 블루투스 오디오가 앱 화면에서 동시에 실행되는 모습 [사진=현대차그룹]

Pleos Connect는 직관성, 안전성, 개방성이라는 3대 핵심 가치를 통해 ▲대화면 디스플레이 ▲슬림 디스플레이 ▲AI 기반 음성 어시스턴트 Gleo AI ▲개방형 앱 마켓 등을 적용해 '차량을 스마트 디바이스'화 한 것이 특징이다.

운전자는 Pleos Connect의 대화면 디스플레이를 활용해 차량을 제어하고 길 안내를 받거나, AI 음성 인식으로 명령을 내리고, 외부 앱 서비스를 통해 게임, 웹 검색, 미디어 콘텐츠 감상 등 한층 다양해진 경험을 누릴 수 있게 된다.

구글의 안드로이드 오토모티브 운영체계를 기반으로 설계돼 스마트폰을 사용하는 것과 유사한 사용자 환경을 제공한다. 모바일과 유사한 차량 인포테인먼트 사용 환경을 제공하기 때문에 '바퀴 달린 스마트폰'이라는 수식어가 뒤따른다.

현대차그룹은 오는 5월 출시 예정인 '더 뉴 그랜저'에 Pleos Connect를 첫 적용하고, 글로벌 지역으로 순차 확대해 2030년까지 약 2000만대의 차량에 Pleos Connect를 적용한다는 계획이다.

현대차·기아 Feature&CCS사업부 이종원 전무는 "Pleos Connect는 모바일 친화적으로 구성된 플랫폼에 고도화된 AI 기술을 결합해 고객에게 한 차원 높아진 이동 경험을 제공하는 차세대 인포테인먼트 시스템"이라며 "새롭게 선보이는 Gleo AI, 개방형 앱 마켓 등을 통해 미래 모빌리티의 무한한 확장 가능성을 생생하게 체감할 수 있는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

'플레오스 커넥트 미디어 데이'에서 오프닝 발표 중인 현대차·기아 Feature&CCS사업부 이종원 전무 [사진=현대차그룹]

◆ 대화면·슬림 디스플레이로 편의성과 안전성 강화

Pleos Connect는 주행 중 운전자가 쉽고 편리하게 차량 기능을 이용할 수 있도록 핵심 정보를 직관적으로 제공하고 조작 편의성을 강화한 것이 특징이다.

우선 차량 중앙에 위치한 대화면 디스플레이를 통해 차량의 주요 상태 정보를 확인하고, 내비게이션과 다양한 앱 서비스 기반의 편의 기능을 사용할 수 있도록 했다.

대화면 디스플레이는 기능에 따라 크게 두 영역으로 나뉜다.

좌측 '주행 정보 화면'은 전통적인 클러스터와 같이 속도, 경고등, 전비·연비 등 주행에 필수적인 정보를 상시 보여주고, 차량의 기능을 단순한 스크린 터치만으로도 작동 및 제어할 수 있도록 해 직관성을 높였다.

주행이나 주차 중에는 주변의 차량과 사물, 사람 등을 3D 그래픽으로 노출시켜 운전자가 보다 안전하게 운전할 수 있는 환경을 제공한다.

차량의 Pleos Connect 대화면 디스플레이의 모습. 좌측 '주행 정보 화면'에 주변의 객체와 차선 정보를 인식하는 모습이 표시되고 있다. 우측 '앱 화면'은 내비게이션과 블루투스 오디오가 분할 화면으로 실행되고 있다 [사진=현대차그룹]

우측 '앱 화면'은 내비게이션, 미디어 시청, 차량 제어 및 설정, 콘텐츠 이용 등의 기능을 자유롭게 실행하고 탐색할 수 있는 영역이다. 운전자는 앱 화면을 두 개로 분할해 동시에 서로 다른 두 개의 앱을 실행시킬 수 있고, 앱 화면 전체를 활용해 미디어 콘텐츠를 즐길 수도 있다.

화면의 하단 바는 내비게이션, 공조, 음악, 전화 등 운전자가 최근 사용한 기능을 보여줘 바로 전에 이용한 화면으로 손쉽게 돌아가거나, 평소에 자주 사용하는 기능과 앱을 고정시킬 수도 있다.

운전석 전방에는 시선 이동 없이 주행에 필요한 핵심적인 정보를 빠르게 확인할 수 있는 '슬림 디스플레이'를 배치했다. 운전자는 개인의 선호나 편의에 따라 속도, 미디어, 경로 등의 정보를 자유롭게 조합해 슬림 디스플레이에 노출시킬 수 있다. 운전자는 주행 중에도 공조, 시트 냉난방 등과 같은 차량 제어를 위해 대화면 디스플레이를 이용할 필요 없이 전방을 주시하며 안전하게 운전에 집중할 수 있다.

◆ 직관성 높인 Pleos Connect 내비게이션

현대차그룹은 운전자가 보다 편리하고 효율적으로 내비게이션을 이용할 수 있도록 화면 구성과 경로 안내 기능을 고도화했다.

무엇보다 Pleos Connect의 사용자경험(UX) 원칙인 직관성과 단순함을 바탕으로 운전자가 보다 쉽고 안전하게 내비게이션 기능을 이용할 수 있도록 설계했다.

내비게이션 화면에 모듈형 인터페이스를 적용해 기존처럼 고정된 화면이 아닌, 운전자의 편의에 따라 화면을 자유롭게 구성할 수 있도록 한 점은 Pleos Connect 내비게이션의 큰 장점이다.

모듈형 인터페이스 덕분에 운전자는 대화면 디스플레이에서 내비게이션과 다른 앱을 동시에 실행시킬 수 있다. 또 플로팅(floating) 카드 형식으로 화면에 노출되는 전체 경로와 예상 도착 시간, 목적지 등의 중요 정보를 보다 직관적으로 인식할 수 있다.

Pleos Connect의 내비게이션이 실행되는 모습 [사진=현대차그룹]

특히 전체 지도 데이터를 다운받는 방식이 아닌, 내 차 위치 주변이나 목적지로 향하는 경로만 부분적으로 실시간 자동 업데이트 할 수 있는 온라인 내비게이션을 적용해 보다 빠르고 간편하게 최신의 도로 정보를 운전자에게 제공한다.

동시에 내비게이션 데이터와 차량 내 AI 에이전트 기능을 결합한 길 안내 기능도 제공한다. 운전자는 음성 명령을 통해 단순한 목적지 입력을 넘어 목적지의 주차 정보, 주변 맛집 정보 등을 확인하고 이에 맞게 내비게이션 경로를 재설정할 수 있다.

현대차그룹은 내비게이션에서 실외 주차장 정보를 제공하거나, 도로 경사와 교통 정보를 활용한 전기차 주행 가능 거리 예측 등의 기능을 개발해 나갈 계획이다.

◆ Gleo AI, 대규모 언어 모델 기반 개발...멀티 명령 수행

Pleos Connect의 또 다른 특징은 차량 내 AI 에이전트인 Gleo AI를 탑재해 운전자에게 차량과 끊임없이 소통하는 이동 경험을 제공한다는 점이다.

Gleo AI는 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)을 기반으로 개발돼 사용자의 발화 의도와 대화 맥락, 주행 상황을 종합적으로 이해하고 고도화된 음성 인식 명령을 수행한다.

직전의 대화 이력을 분석해 '거기', '이 근처'와 같은 추상적인 표현도 정확히 이해할 수 있고, 완벽하지 않은 문장이나 다양한 지역의 사투리로 말해도 어투의 의도를 파악하고 대화한다.

차량에서 Pleos Connect의 Gleo AI 앱이 실행된 모습. 운전자는 차량용 AI 에이전트인 Gleo AI을 실행해 음성으로 목적지를 검색하고, 경로를 설정할 수 있다 [사진=현대차그룹]

동시에 여러 가지를 명령했을 때 이를 인식하고 순차적으로 처리하는 멀티 명령어 수행도 가능하다. 또, 웹 검색을 통해 날씨 및 생활 정보, 스포츠 경기 결과, 일반 상식, 최신 뉴스 등에 관한 사용자의 질문에 보다 풍부한 정보를 제공한다.

운전자는 주행 중 필요한 내비게이션 목적지 설정, 공조 설정, 차량 제어 등을 음성 명령으로 편리하게 조작할 수 있다.

현대차그룹은 양산 적용 이후에도 Gleo AI를 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다. 현재 Gleo AI는 차량을 제어하고 편의 사양을 작동시키는 기능 중심으로 운영되지만, 향후 다양한 앱 서비스와 연동될 예정이다.

포티투닷 Gleo AI Group 이종호 TL(팀 리드)은 "Gleo AI는 마치 옆에 동승한 사람처럼 대화하며 사용자의 의도를 이해하고, 상황을 종합 판단하는 지능형 AI 에이전트"라고 말했다.

◆ 게임, 엔터테인먼트 등으로 앱 마켓 서비스 확대

Pleos Connect는 개방형 앱 생태계 앱 마켓(App Market)'을 적용했다.

앱 마켓은 운전자가 원하는 외부 서비스 앱을 모아 제공하는 플랫폼으로, 차량 안에서 다양한 서비스와 콘텐츠를 경험할 수 있다.

운전자는 주행 외에도 충전, 캠핑, 업무, 휴식 등 차량을 이용하는 목적에 따라 앱 서비스를 선택적으로 사용할 수 있을 뿐 아니라, 스마트폰 이용 환경과 유사한 경험을 차량에서도 자연스럽게 이어갈 수 있다.

현대차그룹은 초기 앱 마켓을 통해 음악, 영상, 내비게이션 등과 같이 차량에서 가장 많이 사용하는 콘텐츠 위주의 서비스를 선보일 예정이다.

오는 5월부터 Pleos Connect가 적용된 차량을 구입한 고객은 차량 전용으로 개발된 '네이버 오토', '네이버 지도' 등 기존 스마트폰 및 PC 환경에서 사용하던 외부 서비스를 차량 내에서도 편리하게 이용할 수 있게 된다. 또 유튜브(YouTube), 스포티파이(Spotify), SBS고릴라, 에센셜(essential;), 지니(Genie) 등 다양한 미디어 콘텐츠 서비스도 스마트폰 연결 없이 차량 안에서 직접 이용할 수 있게 된다.

현대차그룹은 이 같은 앱 마켓 제공 서비스의 확장을 위해 외부 파트너십을 강화하고, 고객의 선호와 트렌드를 반영해 게임, 엔터테인먼트, 차량 관리 등 다양한 앱 서비스를 지속 확대할 계획이다. 전세계 다양한 개발사들과 협력을 지속 강화해 나간다는 방침이다.

Pleos Connect는 현대차그룹이 추진 중인 SDV 체제 전환의 첫 발걸음이다. 현대차그룹 관계자는 "AI 기술이 빠르게 진화하는 트렌드 속에서, 개인화된 AI 음성 어시스턴트를 중심으로 차량과 사용자의 상호작용을 한층 고도화함으로써 SDV를 넘어 인공지능중심차량(AIDV)로의 확장 가능한 발판을 마련했다는 점에서 의미가 있다"고 설명했다.

현대차 '아이오닉 3'에 적용된 Pleos Connect [사진=현대차그룹]

y2kid@newspim.com