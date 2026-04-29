창원시, 장애인생활체육대회 선수단 해단식…4년 만에 종합우승 쾌거

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 29일 제29회 경상남도장애인생활체육대회에서 종합우승을 차지했다.
- 창원시는 28개 종목에 513명을 파견해 축구와 육상 1위, 다수 종목 2위 이상을 기록했다.
- 4년 만에 종합우승을 되찾으며 선수단과 지도자의 노고를 격려하는 해단식을 개최했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 29일 창원시청 시민홀에서 제29회 경상남도장애인생활체육대회에서 종합우승을 차지한 창원시 선수단의 해단식을 개최했다.
이날 장금용 창원시장 권한대행을 비롯해 창원시 장애인 선수단과 지도자, 장애인체육 관계자 등 200여 명이 참석했다.
해단식은 지난 23일부터 24일까지 함안군과 창녕군 일원에서 열린 제29회 경상남도장애인생활체육대회에서 창원시가 종합우승을 달성한 것을 기념하고, 선수단의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.
원시는 이번 대회에 총 28개 종목에 513명의 선수단을 파견해 고른 활약을 펼쳤다. 축구와 육상에서 각각 1위를 차지했고, 슐런·줄다리기·플라잉디스크·조정 등 다수 종목에서 2위 이상의 성적을 거두며 종합우승 기반을 마련했다.
시는 2022년 경남장애인생활체육대회에서 우승했던 바 있으며, 지난해까지는 상위권에서 순위가 하락했었다. 이번 대회에서 단체전과 개인전을 막론하고 높은 집단 성취를 보이며 2022년 이후 4년 만에 다시 종합우승의 자리를 되찾았다. .
장금용 권한대행은 "4년 만에 되찾은 종합우승은 어려운 여건 속에서도 끝까지 포기하지 않고 서로를 응원하며 피땀 흘려 노력한 선수단과 지도자, 가족의 결집이 만든 값진 성과"라고 말했다.
news2349@newspim.com