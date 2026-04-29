창원시, 2027 어촌뉴딜3.0 신규 공모 시작…어촌 회복형 모델 추진

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구복항과 덕동·장기항 일원 정비

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 어촌마을 정주·안전 기반 개선을 위한 2027 어촌뉴딜3.0사업 신규 공모에 돌입했다.

조성민 해양항만수산국장은 29일 창원시청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "구복항과 덕동·장기항 일원을 '어촌회복형' 대상지로 묶어 생활·안전 인프라를 동시에 정비하겠다"고 밝혔다.

조성민 경남 창원시 해양항만수산국장(가운데)이 29일 창원시청 프레스센터에서 '2027년 어촌뉴딜3.0사업' 신규 공모와 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=창원시] 2026.04.29

어촌뉴딜3.0 사업은 인구 감소와 고령화로 낙후된 어촌·어항을 연계 재생하는 국가 사업이다. 어촌경제도약형과 어촌회복형으로 나뉘며 창원시는 후자를 중점 추진한다.

창원시는 올해 1월 해양수산부 공모 설명회 이후 준비를 가속화했다. 사업 대상지는 7월 발표될 예정이다.

이번 공모는 법정어항·소규모 포구와 배후 마을을 생활권 단위로 묶어 주거·접근성·안전 인프라와 어업 시설을 정비한다.

창원시는 2019년 이후 어촌뉴딜300과 어촌신활력증진사업으로 삼귀포구·실리도항·시락항 등을 정비한 바 있다. 이번 사업도 정주 여건과 안전성을 강화한다.

대상지로는 구복항과 덕동·장기항 일원이 선정됐다. 구복항은 방파제·부잔교·해안도로를 정비해 어선 접근성과 생산성을 높인다.

덕동·장기항은 방파제 보강과 태양광 시설 도입으로 친환경 에너지 기반을 마련하고 공동작업장을 신설해 작업 효율과 소득을 제고한다.

조성민 국장은 "소멸 위기 어촌에 활력을 불어넣는 핵심 사업"이라며 "구복항과 덕동·장기항을 안전·편리한 미래형 모델로 육성해 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

사업은 2026~2030년 해양수산부 주관 전국 40개소 연간 추진 과제다. 창원시는 국·도비를 확보해 어촌 지속 성장 기반을 마련한다.

news2349@newspim.com