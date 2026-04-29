전남도, 로봇 5개사와 기술 개발·실증·사업화 협약

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 29일 로봇기업 5개사와 지능형 로봇산업 육성 업무협약을 체결했다.
- 지역 주력산업에 로봇기술 접목으로 경쟁력을 높이고 전주기 협력체계를 구축한다.
- 로봇 실증사업 확대와 클러스터 조성으로 제조업 생산성을 향상시킨다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 국내 로봇 앵커기업과 손잡고 산업현장 중심의 로봇산업 생태계 구축에 나섰다.
전남도는 도청 서재필실에서 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 뉴로메카, 클로봇, 시즐 등 5개사와 '지능형 로봇산업 육성 업무협약'을 체결했다고 29일 밝혔다.
협약식에는 강위원 전남도 경제부지사와 기업 대표들이 참석해 협력 의지를 확인했다.
이번 협약은 전남의 산업부지, 전력·용수 등 인프라를 기반으로 조선·에너지·농수산 등 지역 주력산업에 로봇기술을 접목해 경쟁력을 높이기 위한 것이다. 전남은 다양한 제조업 기반을 갖춰 피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇기술 실증에 적합한 테스트베드로 평가받고 있다.
협약에 따라 전남도와 기업들은 기술개발, 실증, 사업화, 인력 양성 등 전주기 협력체계를 구축한다. 지능형 로봇 정책과 국책사업 공동 기획, 산업현장 적용 확대에도 협력할 계획이다.
전남도는 향후 로봇 실증사업 확대, 기업 유치, 특화 클러스터 조성, AI·데이터 기반 산업 고도화를 단계적으로 추진한다. 이를 통해 제조업 생산성 향상과 산업재해 예방, 산업구조 고도화를 기대하고 있다.
강위원 부지사는 "로봇산업은 피지컬 AI 핵심 분야"라며 "전남을 산업현장 중심 로봇 활용 거점으로 육성하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com