퀸즈아이, 초호화 프로듀서진과 5월 컴백 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 퀸즈아이가 초호화 프로듀싱 사단의 지원 속 컴백을 예고하며, 재정비를 마친 팀의 '비상'에 기대를 모은다.

29일 소속사 빅엔터테인먼트에 따르면 퀸즈아이는 오는 5월 국내외 히트곡을 탄생시킨 초호화 프로듀싱 사단과 손잡고 컴백에 나선다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 퀸즈아이. [사진=빅엔터테인먼트] 2026.04.29 moonddo00@newspim.com

2022년 데뷔 미니앨범 '퀸즈 테이블(Queenz Table)'로 데뷔한 퀸즈아이는 지난해 멤버 재편과 음악적 실험, 글로벌 행보를 통해 팀의 색을 공고히 하며 '재정비와 도약'의 시간을 보냈다. 6인 체제를 완성한 이들은 첫 미니앨범 '프리즘 에피소드.01(PRISM EP.01)'을 통해 그룹의 음악적 방향성을 재정립했다.

퀸즈아이는 첫 미니앨범 타이틀곡 '필 더 바이브(Feel the Vibe)'로 펑크 기반의 레트로 신스 사운드와 중독성 강한 훅을 선보이며 대중성을 확보했고, 포인트 안무를 중심으로 한 챌린지 요소를 더해 존재감을 각인시켰다. 여기에 수록곡 '아차!(ACHA!)' 뮤직비디오 공개 및 음악방송 활동을 통해 다채로운 매력을 입증한 데 이어, 독일 DJ 겸 프로듀서 LUNAX와 협업한 '필 더바이브 ' 리믹스 음원을 선보이며 활동 반경을 확장, 글로벌 EDM 씬에서도 음악적 가능성을 입증했다.

음악뿐만 아니라 다양한 방면으로 외연을 넓힌 퀸즈아이는 패션계에서도 존재감을 키웠다. 미국 패션 매거진 WWD 화보와 인터뷰를 공개하며 주목받은 데 이어, 브랜드 '페노메논시퍼' 런웨이룩을 완벽 소화, 2026 S/S 서울패션위크 참석으로 스포트라이트를 받았다. 또한 매거진 버라이어티를 비롯한 글로벌 매체 화보와 글래머 매거진 남아공판 디지털 커버를 장식하며 음악을 넘어선 영향력을 입증했다.

여기에 피치포크가 K-팝 아티스트와 처음으로 함께한 독점 다큐멘터리 '프리즘 오브 어스(PRISM of Us)'를 통해 멤버 재편 과정과 내면의 변화를 가감 없이 드러냈다. 이는 팀의 서사를 더욱 입체적으로 구축하는 계기가 됐으며, K-팝 그룹의 형성 과정을 정면으로 조명한 이례적인 시도로 해외 평단의 호평을 끌어냈다.

빛나는 퍼포먼스와 탄탄한 무대 장악력을 바탕으로 K-팝 팬들의 주목을 받아온 퀸즈아이는 굽네의 콘텐츠 홍보 모델로 활동하며 브랜드 캠페인을 전개, 활기찬 에너지와 톡톡 튀는 매력을 선보였다. 최근 한국청소년연맹 2026년도 홍보대사로도 위촉된 퀸즈아이는 특유의 건강한 에너지와 긍정적인 메시지를 바탕으로, 무대 위에서 당당하게 성장해 온 모습이 스스로의 가능성을 발견하고 더 큰 세상으로 나아가는 청소년의 현재와 맞닿아 있다는 점에서 의미를 더한다.

이처럼 내적·외적 성장을 모두 끌어올린 퀸즈아이는 이번 컴백을 통해 '비상'의 서사를 완성할 전망이다. 소속사에 따르면 퀸즈아이는 이번 컴백에 에스파, 예나, 아이브, 라이즈, 키키 등 K-팝 아티스트들의 히트곡을 만든 화려한 프로듀서진들이 참여한 만큼, 이번 신보를 통해 성장 서사를 발판 삼아 비상하겠다는 각오다.

장르를 넘나드는 트렌디한 사운드와 퀸즈아이만의 색이 결합된 완성도 높은 결과물로 어떤 모습을 보여줄 수 있을지 컴백에 이목이 쏠린다. 퀸즈아이의 컴백 관련 소식은 추후 공개될 예정이다.

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