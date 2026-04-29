대전신세계갤러리, 체험형 전시 '상상정거장' 개최

AI 핵심 요약beta
- 대전신세계갤러리가 29일 다음달 1일부터 7월 5일까지 기획전 '상상정거장 : 일상 너머로, 환승합니다'를 개최한다고 밝혔다.
- 가정의 달 맞이 체험형 콘텐츠로 회화·설치·영상 활용하며 환승 개념 네 공간 구성했다.
- 스탬프 투어와 실크스크린·파랑새 만들기 프로그램 운영해 관람객 참여 유도했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전신세계갤러리는 다음달 1일부터 7월 5일까지 기획전 '상상정거장 : 일상 너머로, 환승합니다'를 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 전시는 가정의 달을 맞아 전 연령층이 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠로 구성됐다. 회화·설치·영상 등 다양한 매체를 활용해 일상의 장면을 새로운 시각으로 풀어낸다. 관람객이 작품 속 공간을 직접 이동하며 체험하는 몰입형 전시로 기존 '감상 중심'에서 '경험 중심'으로 확장된 구성이 특징이다.
전시는 '환승' 개념을 바탕으로 네 개의 공간으로 구성됐다. 정승원 작가는 기억을 주제로 한 도시 풍경을 입체적으로 구현했으며, 정진경 작가는 동화 '파랑새'를 재해석한 공간을 선보인다. 김병주 작가는 선으로 구조를 표현한 공간 설치를 통해 도시의 경계를 새롭게 제시하고 박상화 작가는 영상과 빛을 결합한 미디어 공간을 연출한다.
이와 함께 백화점 전관에서 진행 중인 조각 프로젝트와 연계한 스탬프 투어도 운영된다. 미션을 완료하면 갤러리 전시를 무료로 관람할 수 있다.
체험 프로그램으로는 판화 기법을 활용한 실크스크린 제작과 '파랑새 만들기' 등이 마련돼 관람객 참여를 유도한다.
대전신세계갤러리 측은 "공간을 이동하며 작품과 상호작용하는 방식으로 예술을 경험할 수 있도록 기획했다"고 밝혔다.
gyun507@newspim.com