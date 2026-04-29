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3년간 800억 들인 스마트 안전장비, 60% 이상 제대로 사용 안 했다

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AI 핵심 요약

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  • 정부합동 부패예방추진단이 29일 산업재해 예방사업 점검 결과를 발표했다.
  • 스마트 안전장비 60%가 미사용·고장 등 제대로 작동하지 않았다.
  • 부정수급 81건 적발해 94억 환수하고 사후관리·중복지원 방지 대책 마련했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, 29일 산재예방사업 추진실태 점검결과 발표

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 산업재해 예방사업에 연평균 약 1조원 이상 투입해 산업재해 감축에 연일 힘을 쏟고 있지만, 정작 스마트 안전장비 지원사업을 받아 설치된 장비 60%는 제대로 작동하지 않은 것으로 나타났다.

이 같은 장비·현장 지원 사업 보조금 부정수급 사례도 81건 적발해 93억9800만원을 환수 조치했다.

국무조정실 정부합동 부패예방추진단은 노동부와 합동으로 한국산업안전보건공단이 지난 2021~2024년간 시행한 산업재해 예방사업 추진실태 점검 결과를 29일 발표했다.

공단은 50인 미만 소규모 사업장 대상으로 재해예방 및 사업장 유해·위험 요인 개선을 위해 스마트 안전장비 지원(안전일터조성), 노후·위험 설비 교체(안전동행지원), 컨설팅(민간기술지도) 지원 등 산재예방사업을 진행하고 있다. 스마트 안전장비 지원사업은 3년간 800억원이 투입된 산업재해 예방 대표 사업에 속한다.

점검 결과 공단이 지원한 장비 345개 가운데 207개(60%)가 안전기능 미사용, 고장·방치 등 제대로 활용되지 않고 있었다. 부정적 사용 60% 가운데 안전기능 미사용은 27%, 미사용 방치 19%, 고장상태로 사용은 14%였다. 장비별 부적정 사용률은 차량 충돌예방장치가 80%로 가장 높았고 이어 근력보조슈트 76%, 스마트지게차 64%, 인체감지시스템 50% 등이었다.

안전장비 지원 품목 선정 시 일부 품목은 재해예방 효과성, 현장 적용성을 검증하기 위한 전문가 검토·현장실사를 거치지 않았던 것으로 드러났다. 지원 후 장비의 적정 설치·사용 여부 확인 업무도 부실하게 수행됐다는 지적이다.

사업장당 최대 1억원을 지원하는 노후·위험설비 교체 지원사업의 경우 77.3%의 사업장이 신규 설비를 받고도 기존 위험·노후 설비를 폐기하지 않고 계속 사용하거나, 다른 사업장에 반출·매각했다. 2024년 지원 사업장 4111곳 가운데 933곳(22.7%)만 교체 대상인 기존 설비를 폐기했다. 지원 수량도 제한하지 않아 일부 사업장이 과도한 지원을 받았다.

민간 위탁 방식으로 진행되는 건설 분야 소규모 현장 유해·위험요인 개선 안전 컨설팅(기술지도사업)의 경우 지원받는 사업장이 고위험 현장보다 저위험 현장에 과다 집행되어 지원 실효성이 낮은 것으로 나타났다. 제조 분야 안전 컨설팅의 경우 공단은 사업장 95%에 대해 사업주 개선 의지만 믿고 관리를 종결했다.

정부는 안전장비 지원품목 선정 시 재해예방 효과성 검증을 의무화할 예정이다. 사업장 유해·위험 공정 설비교체 지원 시 기존 설비 폐기 등을 확인한다. 안전 컨설팅은 고위험 현장에 집중하고, 컨설팅 후에도 공단의 추가 점검을 강화한다.

보조금 부정수급 및 과다지원 사례도 적발됐다. 스마트 안전장비 지원사례 점검 결과 지원금액 판단을 위한 판매실적·원가검토서 등 검증 자료를 부풀려 작성하거나 위·변조해 사업장 자부담금을 돌려받는 페이백 사례(18건) 등 부정수급 81건이 확인됐다. 공단은 부정수급 판매업체 관련 전체 사례 191건에 대해 점검기간 중 수사의뢰 조치했다.

50억원 미만 소규모 건설현장의 안전시설 비용 지원 과정에서 지원대상이 아닌 현장에도 보조금을 지원한 사례도 571건 있었다. 실제 공사계약과 달리 지원 대상이 되도록 공사금액을 줄이거나, 하나의 현장인데도 복수 공사로 분할해도 지원했다는 문제가 있었다.

중소벤처기업진흥공단 등 다른 기관과의 중복 지원도 29건 확인됐다. 이 중 14건은 실제 투자비를 초과한 지원으로 나타나 예산이 낭비됐다고 정부는 봤다. 이 같은 기관들은 중복 지원여부 확인 절차가 미흡한 것으로 나타나, 제한 규정을 명확하게 손볼 예정이다. 재발 방지를 위해 안전장비 품목별 지원 상한액 기준을 마련했고, 건설현장 지원시 공사 계약서 확인을 의무화했다.

공단은 각 사업장이 지원받은 장비를 3~5년간 의무 사용할 동안 기술지도·폐업 시 환수 등 관리해야 하지만 이 같은 사후 관리도 부실했던 것으로 나타났다. 지원사업 관리업무 실태점검 결과 ▲부정수급 사업장 제재처분 부적정(82건, 8억700만원 미환수) ▲지원장비 설치공사 시 자격업체 참여관리 미흡(590건) ▲사업장 투자 계획‧완료 등 확인업무 미흡(148건) ▲지원장비 정보표시 관리 미흡(196건) 등 부적정 사례도 적발했다.

정부는 사후 기술지도 용역 관리를 강화하고, 폐업실시간 조회 시스템 운영 등 사업관리 체계도 강화한다는 방침이다.

sheep@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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