재난 현장 대응 빨라진다…모바일 재난관리 시스템 전면 개편

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사진·위치정보 즉시 공유…아이폰까지 지원 확대

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 재난 현장에서의 대응 속도와 협업 체계를 강화하기 위한 '모바일 재난관리 정보시스템'이 전면 개편돼 본격 운영에 들어간다.

행정안전부는 재난 현장의 대응 효율성을 높이고 피해 복구와 지원을 신속히 하기 위해 모바일 기반 재난관리 시스템을 개선했다고 29일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

'모바일 재난관리 정보시스템'은 재난 현장에서 발생하는 정보를 모바일 앱으로 즉시 입력하고 관계기관과 공유하기 위해 2017년부터 도입된 시스템이다. 다만 기존에는 설치 절차가 복잡하고 처리 속도가 느려 현장 활용에 어려움이 있다는 지적이 제기돼 왔다.

이번 개편에서는 현장 활용성과 편의성 개선에 초점을 맞췄다. 우선 현장에서 촬영한 사진을 앱을 통해 즉시 등록할 수 있도록 했으며, GPS 기반 위치정보를 활용해 현장 주소를 자동으로 확인할 수 있도록 개선했다.

또한 상황 전파 기능을 강화해 사진 등 현장 정보를 관계기관과 실시간으로 공유할 수 있도록 했다. 이를 통해 재난 대응 과정에서 기관 간 협업 속도와 정확성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

이와 함께 QR코드를 활용한 간편 설치 방식을 도입하고, 모바일 공무원증 등 다양한 인증 수단을 지원해 접근성을 높였다. 기존 안드로이드뿐 아니라 아이폰(iOS)까지 지원 범위를 확대해 활용성을 강화한 점도 특징이다.

박형배 행정안전부 안전예방정책실장은 "이번 시스템 개편은 재난관리 업무를 사무실중심에서 현장 중심으로 전환하여, 업무의 신속성과 정확성을 한층 높일 수 있도록 지원하기 위한 것"이라며 "앞으로도 모바일 기반 서비스를 지속확대해 더 빠르고 빈틈없이 대응하는 재난관리 체계를 통해 국민 안전을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com