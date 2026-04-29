三星电子推进家电重组 或调整中国销售业务

纽斯频通讯社首尔4月29日电 韩国三星电子近日启动家电业务结构调整计划，拟通过关闭部分低收益生产线、扩大外包生产及集中资源发展核心产品等方式提升盈利能力。有报道指出，三星电子也在评估调整中国家电及电视销售业务可行性。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

据业内29日消息，负责三星电子家电业务的DA事业部近期已向员工说明业务重组方向及中长期经营战略。公司计划对部分盈利能力较弱的产品线进行整合，并将部分生产环节转由外部企业承接，以改善成本结构和经营效率。

此次调整涉及洗碗机、微波炉等部分家电产品。自1989年以来一直承担三星电子海外生产基地功能的马来西亚部分工厂也可能纳入重组范围。

同时，三星电子将进一步强化高端家电产品布局，重点发展"Bespoke"系列冰箱、洗衣机、空调等差异化产品，以提升全球市场竞争力和利润率。

分析认为，三星电子此次业务重组主要受到全球家电行业竞争加剧影响。

近年来，中国企业凭借价格优势和快速迭代能力持续扩大市场份额，全球家电市场价格竞争明显升温。同时，核心零部件成本上涨及国际物流费用增加也对传统家电企业盈利能力形成压力。

尤其是在中国市场，TCL、海信等本土品牌市场占有率持续提升，外资品牌经营空间受到挤压。业内认为，单纯依靠扩大销量已难以支撑盈利增长，推动三星电子采取更加注重收益率的经营策略。

《日本经济新闻》报道称，三星电子正在研究年内结束中国家电及电视销售业务的方案。不过，外界普遍认为公司仍计划维持冰箱、洗衣机、空调等产品在中国的生产体系，并将中国工厂作为面向东南亚等周边市场的出口基地。

三星电子方面尚未正式确认相关报道。此前，公司影像显示器事业部负责人曾表示，中国市场竞争激烈，公司正从多角度审视当地业务布局。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社