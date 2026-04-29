现代格罗唯视引进全球最大汽车滚装船

纽斯频通讯社首尔4月29日电 韩国现代汽车集团物流子公司现代格罗唯视（Hyundai Glovis）29日宣布，正式引进全球最大规模汽车滚装船（PCTC），进一步提升韩国整车出口运输能力，增强其在全球汽车海运市场的竞争力。

【图片=现代格罗唯视提供】

现代格罗唯视表示，新投入运营的汽车滚装船名为"Glovis Leader"号，最大装载能力达1.0800万辆汽车，是目前全球载车量最大的汽车滚装船。该船此前已于28日在中国广州广船国际（GSI）造船厂举行命名仪式。

据介绍，该船总长230米、型宽40米，总吨位10.259万吨，船内设有14层车辆装载甲板，总装载面积相当于约28个标准足球场。按小型乘用车计算，可一次运输1.0800万辆汽车。

现代格罗唯视表示，这是全球汽车运输企业中首次引进单船装载能力超过1万辆的PCTC船舶，标志着全球汽车海运运输能力进一步提升。

在环保性能方面，该船配备液化天然气（LNG）双燃料推进发动机，并具备岸电供应系统（AMP）使用条件，可在港口停泊期间减少碳排放和污染物排放，有助于应对欧盟碳排放交易体系等国际环保监管要求。

现代格罗唯视计划继续扩大汽车运输船队规模，到2030年将旗下PCTC船队增至128艘。同时，公司计划将年度整车海运运输量由目前约340万辆提高至500万辆。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社