[프로농구] KCC 홈에서 정관장 제압 , 6위 최초 챔프전 진출까지 단 1승

AI 핵심 요약beta
- 부산 KCC가 28일 정관장을 83-79로 꺾었다.
- 숀 롱 29점 15리바운드 더블더블로 팀 승리 이끌었다.
- 6위 최초 챔피언결정전 진출까지 1승 남았다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=프로농구 부산 KCC가 홈에서 안양 정관장을 꺾었다. 6위 최초 챔피언결정전 진출까지 1승 남았다.
KCC는 28일 부산사직체육관에서 열린 안양 정관장과의 2025-2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프(PO·5전3선승제) 3차전에서 83-79로 승리했다. 지금까지 PO에서 1승 1패에서 3차전에 승리한 팀의 챔피언결정전 진출 확률을 87%(20/23)다.
홈으로 돌아온 KCC는 막강한 화력을 보였다. 1쿼터에는 숀 롱과 송교창이 23점을 합작했고, 정관장을 18점으로 묶었다. 그러나 정관장도 2쿼터에서 27초 만에 전상현의 연속 3점슛으로 추격을 시작했다. 그러자 KCC도 드완 에르난데스, 롱의 연속 자유투와 허훈, 최준용의 득점으로 힘겨루기를 했다. 결국 39-39 동점 상태에서 전반을 종료했다.
후반 승부가 KCC 쪽으로 기울었다. 3쿼터까지 57-45로 앞선 KCC가 4쿼터 정관장의 반격에 추격을 허용했다. 정관장은 조니 오브라이언트, 변준형, 문유현 등의 외곽포에 힘입어 경기 종료 52초 전 정관장은 75-78까지 따라갔다. 하지만 KCC는 막판 송교창이 집중력을 발휘하며 중요한 득점을 기록했고, 에르난데스도 침착하게 자유투를 성공시켜 리드를 지켰다. 덕분에 KCC가 83-79로 승리했다.
KCC 숀 롱은 29점 15리바운드, 최준용은 21점 11리바운드로 더블더블을 기록하며 팀 승리를 이끌었다.
정관장에서는 아반도 17점 7리바운드, 변준형이 16점을 보탰지만, 역전에는 실패했다.
willowdy@newspim.com