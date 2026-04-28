국가인권위원회, 용인에 인권교육원 개원

AI 핵심 요약beta
- 국가인권위원회가 28일 용인시 기흥구 신갈동에서 국가인권교육원 개원식을 개최했다.
- 교육원은 2024년 3월 착공해 총사업비 147억 원을 들여 2년여 만에 완공됐다.
- 올해 연간 1만1000명 규모의 교육생을 양성할 계획이다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 국가인권위원회는 28일 용인특례시 기흥구 신갈동에서 국가인권교육원 개원식을 개최했다고 밝혔다.
기존 인권교육센터의 기능을 확대한 이 교육원은 지난 2024년 3월 첫 삽을 뜬 지 2년여 만에 완공됐다.
교육원은 총사업비 147억 원을 들여 옛 통관물류센터 건물을 리노베이션하는 방식으로 연면적 4637㎡, 지하 1층·지상 3층 규모로 건립됐다.
강의실, 온라인 융합 교육스튜디오, 치유단련실, 다목적 체험교육실, 전시영상 체험실, 전시홀, 콘서트홀 등 다양한 시설을 갖추고 있다.
개원식에는 용인특례시장 권한대행 류광열 제1부시장, 안창호 국가인권위원회 위원장 등 관계자 100여 명이 참석했다.
류 제1부시장은 축사에서 "대한민국 인권 교육의 허브가 될 국가인권교육원이 용인에 문을 열게 돼 기쁘다"며 "교육원이 모든 시민의 인권 의식을 깨우고 존엄과 평등의 가치를 실현해 나갈 인권 교육의 씨앗을 뿌리고 키워내는 소중한 터전이 되기를 바란다"고 말했다.
지난해 2855명(26개 과정)이던 교육생 수가 올해는 연간 1만1000명(50개 과정) 수준까지 확대될 것으로 알려진 가운데 국가인권교육원은 온·오프라인 인권 교육과 인권 교육 전문가를 양성한다.
안창호 위원장은 "교육원이 모두를 위한 인권 배움터가 될 수 있도록 다양한 인권 이슈를 반영한 교육 과정을 확대하고, 표준화된 인권 교육 프로그램과 콘텐츠를 보급하는 데 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
seraro@newspim.com