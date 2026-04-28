부산시, 세븐브릿지 투어 글로벌화 추진…한국여행업협회와 협약

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 28일 한국여행업협회와 세븐브릿지 투어 성공 협약을 체결했다.
- 김경덕 시장 권한대행과 이진석 회장이 참석한 가운데 홍보와 상품 개발을 협력한다.
- 9월 20일 행사를 글로벌 콘텐츠로 육성해 지역경제 활성화를 도모한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 대규모 자전거 관광행사 '세븐브릿지 투어'의 성공 개최를 위해 여행업계와 협력 체계를 구축했다.
시는 28일 오후 시청 국제의전실에서 한국여행업협회와 '세븐브릿지 투어 성공 개최를 위한 업무협약'을 체결했다. 협약식에는 김경덕 부산시장 권한대행과 이진석 한국여행업협회장이 참석했다.
세븐브릿지 투어는 부산의 해상교량 4곳과 지하차도 2곳, 터널 1곳을 연결한 순환 코스를 자전거로 완주하는 비경쟁형 행사로, 지난해 첫 개최 당시 참가자 호응을 얻었다.
이번 협약은 오는 9월 20일 예정된 행사 추진을 앞두고 기관 간 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 양측은 행사 홍보·마케팅, 연계 관광상품 개발, 관련 자료 공유 등 전반적인 운영 협력에 나설 계획이다.
부산시는 이를 통해 세븐브릿지 투어를 글로벌 관광 콘텐츠로 육성하고 해외 관광객 유치를 확대한다는 방침이다. 체류형 관광상품과 연계해 지역경제 활성화 효과를 높인다는 구상이다.
김경덕 권한대행은 "협약을 계기로 부산의 도시 브랜드를 세계에 알릴 수 있을 것"이라며 "스포츠 관광을 지역 경제 성장으로 연결하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com