[핌in현장] 82메이저, 감성 힙합으로 컴백…"대한민국 알릴 수 있는 그룹 될 것"

AI 핵심 요약beta
- 82메이저가 28일 미디어 쇼케이스를 열고 5집 미니 '필름'을 공개했다.
- 타이틀 '사인'으로 몽환적 멜로디와 감정 교환을 담아 성숙 매력을 선보였다.
- 전 멤버가 작사 작곡 참여하며 자체 제작돌 면모를 뽐냈다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저가 사랑부터 갈망 등의 다양한 감정의 순간들을 이번 새 앨범에 담아냈다.
82메이저는 28일 서울 서대문구에 위치한 예스24 원더로크홀에서 다섯 번째 미니앨범 '필름(FEELM)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "이번 신보가 듣는 분들로 하여금 서로 사랑을 나눠주는 앨범이 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.
타이틀곡 '사인(Sign)'은 몽환적인 멜로디와 절제된 비트가 특징이다. 감정의 교환과 가까워지는 두 사람의 모습을 '너와 나 사이에 통하는 신호'라는 가사로 풀어냈다.
이날 김도균은 "'필름'은 '필(Feel)'과 '필름(Film)'을 조합해서 다양한 감정을 필름처럼 담아냈다"고 설명했다. 이어 남성모는 "저희의 새로운 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아서 타이틀곡으로 '사인'을 택했다. 저희의 성숙한 매력을 선보일 수 있을 거라고 생각한다"고 소개했다.
멤버 전원은 새 앨범 곡 작업에 참여해 '자체 제작돌'의 면모를 뽐냈다. 전 멤버가 수록곡 작사, 작곡, 편곡 등 곳곳에 이름을 올리며 음악적 역량을 드러냈다.
윤예찬은 "개인적으로 '왓츠 더 퍼스(W.T.F)'를 다시 소개하고 싶다. 굉장히 짧지만 저희의 매력을 다 보여줄 수 있을 거라고 생각해서 꼭 들어주셨으면 좋겠다. 새 앨범에 총 5곡이 수록돼 있는데 '왓츠 더 퍼스'가 82메이저 같은 곡이라고 생각한다"고 말했다.
황성빈은 "네 번째 트랙인 '서클스'를 추천드리고 싶다. 사랑을 격정적으로 표현하려고 노력했다. 저희의 사랑 방식이라고 생각해주시면 좋을 것 같다"고 부연했다.
조성일은 "저희가 나이대가 비슷하다. 팀워크도 굉장히 좋다. 저희의 협동심이 곡 작업을 할 때 나타나는 것 같다. 서로 과감한 피드백을 주면서 더 좋은 음악이 나오는 것 같다"고 덧붙였다.
82메이저는 앞선 앨범에서 강렬함을 택했다면, 이번에는 조금은 차분한 곡을 타이틀로 채택했다. 먼저 윤예찬은 "이번 앨범을 준비하면서 처음하는 콘셉트라서 부담을 느끼기도 했다. 연습하면서 점점 편해졌던 것 같다"고 답했다.
황성빈은 "개인적으로 우리가 재미있어하는 음악, 좋아하는 음악을 해야 대중들에게도 이 기분이 전달 된다고 생각했다. '사인'이라는 곡을 정하면서, 그리고 앨범 준비를 하면서 재미있다는 걸 느꼈다. 저희의 이런 감정이 대중들에게도 전해지지 않을까 싶다"고 강조했다.
이어 남성모는 "'사인'을 처음 들었을 때 후렴구가 귀에 맴돌았다. 이걸 꼭 타이틀로 선정해서 많은 퍼포먼스를 보여드리고 싶었다"라며 선정 이유를 밝혔다.
특히 조성일은 "저희가 타이틀곡을 선곡할 때 굉장히 많은 곡을 들어본다. 이번에도 많은 곡을 들어보다가 '사인'을 들었는데 후렴구가 정말 중독적이었다. 또 새로운 시도를 하면 많은 분들이 좋아해주실 것 같아서 선정하게 됐다"고 부연했다.
82메이저는 다섯 번째 미니앨범의 활동에 접어든 만큼, 신보를 통해 더욱 성숙해진 매력을 담아냈다. '자체 제작돌'로 활동을 하면서 타 그룹과의 차별점도 자연스럽게 생겨났다.
박석준은 "저희가 직접 수록곡 작사, 작곡에 참여하고 있는데, 곡을 직접 쓰다 보니까 그걸 진정으로 즐길 수 있다는 것이 차별점이라고 생각한다. 그래서 곡 제작에 몰두하게 되는 것 같다"고 말했다.
끝으로 82메이저는 "이번 활동을 통해 음악방송에서도 좋은 성적을 거두고 싶고, 음원차트에서도 차트인을 해서 많은 분들에게 저희음악을 들려드리고 싶다"라면서 "또 해외에 있는 팬들을 만날 수 있게 많은 투어를 하고 싶다. 그래서 우리나라를 알릴 수 있는 그룹이 되고 싶다"고 희망했다.
이날 오후 6시에 공개되는 82메이저의 다섯 번째 미니앨범 '필름'에는 타이틀곡 '사인'을 포함해 '왓츠 더 퍼스(W.T.F)', '케이지(CAGE)', '서클스(CIRCLES)', '예써(YESSIR!)'까지 총 5곡이 수록된다.
alice09@newspim.com