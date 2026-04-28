[핌in현장] 82메이저, 감성 힙합으로 컴백…"대한민국 알릴 수 있는 그룹 될 것"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저가 사랑부터 갈망 등의 다양한 감정의 순간들을 이번 새 앨범에 담아냈다.

82메이저는 28일 서울 서대문구에 위치한 예스24 원더로크홀에서 다섯 번째 미니앨범 '필름(FEELM)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "이번 신보가 듣는 분들로 하여금 서로 사랑을 나눠주는 앨범이 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저. [사진=그레이트엠엔터테인먼트] 2026.04.28 alice09@newspim.com

타이틀곡 '사인(Sign)'은 몽환적인 멜로디와 절제된 비트가 특징이다. 감정의 교환과 가까워지는 두 사람의 모습을 '너와 나 사이에 통하는 신호'라는 가사로 풀어냈다.

이날 김도균은 "'필름'은 '필(Feel)'과 '필름(Film)'을 조합해서 다양한 감정을 필름처럼 담아냈다"고 설명했다. 이어 남성모는 "저희의 새로운 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아서 타이틀곡으로 '사인'을 택했다. 저희의 성숙한 매력을 선보일 수 있을 거라고 생각한다"고 소개했다.

멤버 전원은 새 앨범 곡 작업에 참여해 '자체 제작돌'의 면모를 뽐냈다. 전 멤버가 수록곡 작사, 작곡, 편곡 등 곳곳에 이름을 올리며 음악적 역량을 드러냈다.

윤예찬은 "개인적으로 '왓츠 더 퍼스(W.T.F)'를 다시 소개하고 싶다. 굉장히 짧지만 저희의 매력을 다 보여줄 수 있을 거라고 생각해서 꼭 들어주셨으면 좋겠다. 새 앨범에 총 5곡이 수록돼 있는데 '왓츠 더 퍼스'가 82메이저 같은 곡이라고 생각한다"고 말했다.

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황성빈은 "네 번째 트랙인 '서클스'를 추천드리고 싶다. 사랑을 격정적으로 표현하려고 노력했다. 저희의 사랑 방식이라고 생각해주시면 좋을 것 같다"고 부연했다.

조성일은 "저희가 나이대가 비슷하다. 팀워크도 굉장히 좋다. 저희의 협동심이 곡 작업을 할 때 나타나는 것 같다. 서로 과감한 피드백을 주면서 더 좋은 음악이 나오는 것 같다"고 덧붙였다.

82메이저는 앞선 앨범에서 강렬함을 택했다면, 이번에는 조금은 차분한 곡을 타이틀로 채택했다. 먼저 윤예찬은 "이번 앨범을 준비하면서 처음하는 콘셉트라서 부담을 느끼기도 했다. 연습하면서 점점 편해졌던 것 같다"고 답했다.

황성빈은 "개인적으로 우리가 재미있어하는 음악, 좋아하는 음악을 해야 대중들에게도 이 기분이 전달 된다고 생각했다. '사인'이라는 곡을 정하면서, 그리고 앨범 준비를 하면서 재미있다는 걸 느꼈다. 저희의 이런 감정이 대중들에게도 전해지지 않을까 싶다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저. [사진=그레이트엠엔터테인먼트] 2026.04.28 alice09@newspim.com

이어 남성모는 "'사인'을 처음 들었을 때 후렴구가 귀에 맴돌았다. 이걸 꼭 타이틀로 선정해서 많은 퍼포먼스를 보여드리고 싶었다"라며 선정 이유를 밝혔다.

특히 조성일은 "저희가 타이틀곡을 선곡할 때 굉장히 많은 곡을 들어본다. 이번에도 많은 곡을 들어보다가 '사인'을 들었는데 후렴구가 정말 중독적이었다. 또 새로운 시도를 하면 많은 분들이 좋아해주실 것 같아서 선정하게 됐다"고 부연했다.

82메이저는 다섯 번째 미니앨범의 활동에 접어든 만큼, 신보를 통해 더욱 성숙해진 매력을 담아냈다. '자체 제작돌'로 활동을 하면서 타 그룹과의 차별점도 자연스럽게 생겨났다.

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박석준은 "저희가 직접 수록곡 작사, 작곡에 참여하고 있는데, 곡을 직접 쓰다 보니까 그걸 진정으로 즐길 수 있다는 것이 차별점이라고 생각한다. 그래서 곡 제작에 몰두하게 되는 것 같다"고 말했다.

끝으로 82메이저는 "이번 활동을 통해 음악방송에서도 좋은 성적을 거두고 싶고, 음원차트에서도 차트인을 해서 많은 분들에게 저희음악을 들려드리고 싶다"라면서 "또 해외에 있는 팬들을 만날 수 있게 많은 투어를 하고 싶다. 그래서 우리나라를 알릴 수 있는 그룹이 되고 싶다"고 희망했다.

이날 오후 6시에 공개되는 82메이저의 다섯 번째 미니앨범 '필름'에는 타이틀곡 '사인'을 포함해 '왓츠 더 퍼스(W.T.F)', '케이지(CAGE)', '서클스(CIRCLES)', '예써(YESSIR!)'까지 총 5곡이 수록된다.

alice09@newspim.com