[6·3 지선] 진보는 소송, 보수는 선거사무소 개소…서울교육감 단일화 사실상 '실패'

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진보 한만중·강신만 "유령투표·밀실 개표·서버 삭제"

추진위 "6인 대리납부는 후보 측과 사전 합의" 반박

보수 류수노 "여론조사 방식 합의 위반" 독자 행보

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육감 단일화 경선 과정에서 각종 의혹이 제기되면서 진보·보수 모두에서 단일화 구도가 사실상 붕괴되는 양상이다. 진보진영에서는 경선 부정 의혹을 제기하는 후보들이 단일후보 선출 자체를 인정하지 않고 소송전에 돌입했고, 보수 진영에서는 조만간 단일화에 불복한 후보의 선거사무소 개소식이 하루 앞으로 다가왔다.

한만중·강신만 서울교육감 예비후보는 28일 오전 서울경찰청 정문 앞에서 공동 기자회견을 열고 진보진영 단일후보 선출 경선 전 과정에 중대한 부정과 불법이 있었다며 단일화 결과를 인정할 수 없다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한만중·강신만 서울교육감 예비후보는 28일 오전 서울경찰청 정문 앞에서 공동 기자회견을 열고 진보진영 단일후보 선출 경선 전 과정에 대해 단일화 결과를 인정할 수 없다고 밝혔다. 2026.04.28 hyeng0@newspim.com

두 후보는 "민주주의의 꽃인 교육감 경선이 특정 세력의 욕망에 의해 유린됐다"며 13세 이상 청소년까지 참여한 시민참여 경선에서 이런 일이 벌어진 것은 "용납할 수 없다"라고 비판했다.

두 후보는 '2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회(추진위)'가 주관한 22~23일 1차 투표에서 정근식 예비후보가 과반을 얻어 결선 없이 단일 후보로 확정되면서 경선 무대에서 밀려났다.

두 후보가 제기한 핵심 쟁점은 ▲유령투표 의혹 ▲참관인 배제 속 밀실 전자개표 및 가중치 조작 가능성 ▲이의신청 기간 중 투·개표 서버와 선거인 명부의 즉시 삭제 등이다.

한 후보는 추진위가 전수 검증을 이유로 특정 후보 지지층으로 의심되는 시민을 임의 삭제하거나 투표 링크 발송을 누락했고 가입비를 납부하고도 투표권을 행사하지 못한 사례가 다수 발생했다고 주장했다.

개표 과정에 대해서는 "선관위원장과 후보·대리인은 개표실 밖으로 내보내고, 정근식 후보의 동향 후배 등 이해관계자들이 문을 걸어 잠근 채 전자개표를 진행했다"며 "개표 결과가 나오기도 전에 관리자가 손가락으로 숫자를 가리키며 결과를 암시했다"라고 전했다.

그러면서 "이의신청 기간임에도 개표 발표 직후 모든 데이터와 프로그램이 담긴 서버를 즉시 삭제했다"며 "개인정보보호를 핑계로 범죄 흔적을 지우려 한 명백한 증거인멸"이라고 규정했다.

강 후보는 특히 추진위가 해명자료를 통해 밝힌 '가족 등 6인까지 대리 납부 인정'에 대해서도 사실상 조직적 동원과 대리 투표의 길을 열어준 것이라고 비판했다.

이번 기자회견으로 진보진영 내부 단일화 합의는 사실상 깨진 모양새다. 한만중·강신만 후보가 공동행동에 나선 데 이어 다른 후보들 사이에서도 단일후보 수용 여부를 둘러싼 이견이 이어지면서 진보진영 내부 갈등은 선거 막판까지 계속될 가능성이 커졌다.

두 후보는 ▲수사기관의 즉각 강제 수사 착수 ▲서버 무단삭제 관계자 엄중 처벌 ▲추진위와 정근식 후보의 공식 사과 및 전 과정 투명 공개 등을 요구했다.

반면 추진위는 이날 별도 입장문을 내고 일부 언론 보도와 두 후보 측 기자회견 내용이 사실과 다르다고 반박했다. '6인까지 대리 납부'와 관련해 추진위는 "1인 6명의 대리납부는 경제공동체인 가족 간 대리납부 등을 인정하자는 내용으로, 지난 9일 후보자 또는 후보자 대리인과 추진위의 연석회의에서 합의한 내용"이라며 "검증과정에서 대리납부가 확인되면 1인이라도 삭제 조치를 취했다"라고 설명했다.

서버 삭제와 관련해서는 "지속적으로 고지된 사항으로 투표 종료 시에 맞춰 시민참여자와의 약속에 따라 개인정보를 삭제했다"며 "그럼에도 필요하다면 투표 시스템 서버 기록 및 입금 내역은 그대로 보존돼 있어 사법기관의 판단에 따라 필요할 경우 포렌식 방식을 통해 복구가 가능하다"라고 말했다.

보수진영도 단일화 이후 갈등이 수그러들지 않고 있다. 보수 단일화 추진기구인 '서울·경기·인천 좋은교육감후보 추대시민회의(시민회의)'는 지난 6일 최근 여론조사에서 1위를 차지한 윤호상 한양대 교육대학원 겸임교수를 보수 단일후보로 발표했다.

하지만 경선에 참여했던 류수노 전 방송통신대 총장은 여론조사 방식이 사전 합의와 다르다며 독자 출마를 굳혔다. 오는 29일에는 별도 선거사무소 개소에 나설 계획이다.

류 전 총장은 서울행정법원에 여론조사 결과 효력정지 가처분을 신청하는 등 단일화 절차 자체의 효력을 문제 삼고 있다.

류 전 총장 측에 따르면 애초 각 캠프가 중앙선거여론조사심의위원회 권고 기준에 맞춰 유선 30%·무선 70% 혼합, ARS 100% 방식으로 선거운동 전략을 짰지만 실제 조사는 무선전화 가상번호 100% 방식으로 진행됐다.

시민회의는 "류수노 후보가 말하는 '유·무선 3대 7 합의 문서'는 존재하지 않는다"며 "당시 절차에 참여해 놓고 사후에 결과를 문제 삼는 것은 책임 회피"라고 반박했다.

hyeng0@newspim.com