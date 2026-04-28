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[6·3 지선] 진보는 소송, 보수는 선거사무소 개소…서울교육감 단일화 사실상 '실패'

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  • 한만중·강신만 예비후보가 28일 서울경찰청 앞 기자회견에서 진보 단일화 경선 부정을 주장했다.
  • 유령투표·밀실 개표·서버 삭제 등 의혹을 제기하며 단일 후보 결과를 인정하지 않았다.
  • 보수 진영도 여론조사 방식 논란으로 단일화가 붕괴됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

진보 한만중·강신만 "유령투표·밀실 개표·서버 삭제"
추진위 "6인 대리납부는 후보 측과 사전 합의" 반박
보수 류수노 "여론조사 방식 합의 위반" 독자 행보

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육감 단일화 경선 과정에서 각종 의혹이 제기되면서 진보·보수 모두에서 단일화 구도가 사실상 붕괴되는 양상이다. 진보진영에서는 경선 부정 의혹을 제기하는 후보들이 단일후보 선출 자체를 인정하지 않고 소송전에 돌입했고, 보수 진영에서는 조만간 단일화에 불복한 후보의 선거사무소 개소식이 하루 앞으로 다가왔다.

한만중·강신만 서울교육감 예비후보는 28일 오전 서울경찰청 정문 앞에서 공동 기자회견을 열고 진보진영 단일후보 선출 경선 전 과정에 중대한 부정과 불법이 있었다며 단일화 결과를 인정할 수 없다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한만중·강신만 서울교육감 예비후보는 28일 오전 서울경찰청 정문 앞에서 공동 기자회견을 열고 진보진영 단일후보 선출 경선 전 과정에 대해 단일화 결과를 인정할 수 없다고 밝혔다. 2026.04.28 hyeng0@newspim.com

두 후보는 "민주주의의 꽃인 교육감 경선이 특정 세력의 욕망에 의해 유린됐다"며 13세 이상 청소년까지 참여한 시민참여 경선에서 이런 일이 벌어진 것은 "용납할 수 없다"라고 비판했다.

두 후보는 '2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회(추진위)'가 주관한 22~23일 1차 투표에서 정근식 예비후보가 과반을 얻어 결선 없이 단일 후보로 확정되면서 경선 무대에서 밀려났다.

두 후보가 제기한 핵심 쟁점은 ▲유령투표 의혹 ▲참관인 배제 속 밀실 전자개표 및 가중치 조작 가능성 ▲이의신청 기간 중 투·개표 서버와 선거인 명부의 즉시 삭제 등이다.

한 후보는 추진위가 전수 검증을 이유로 특정 후보 지지층으로 의심되는 시민을 임의 삭제하거나 투표 링크 발송을 누락했고 가입비를 납부하고도 투표권을 행사하지 못한 사례가 다수 발생했다고 주장했다.

개표 과정에 대해서는 "선관위원장과 후보·대리인은 개표실 밖으로 내보내고, 정근식 후보의 동향 후배 등 이해관계자들이 문을 걸어 잠근 채 전자개표를 진행했다"며 "개표 결과가 나오기도 전에 관리자가 손가락으로 숫자를 가리키며 결과를 암시했다"라고 전했다.

그러면서 "이의신청 기간임에도 개표 발표 직후 모든 데이터와 프로그램이 담긴 서버를 즉시 삭제했다"며 "개인정보보호를 핑계로 범죄 흔적을 지우려 한 명백한 증거인멸"이라고 규정했다.

강 후보는 특히 추진위가 해명자료를 통해 밝힌 '가족 등 6인까지 대리 납부 인정'에 대해서도 사실상 조직적 동원과 대리 투표의 길을 열어준 것이라고 비판했다.

이번 기자회견으로 진보진영 내부 단일화 합의는 사실상 깨진 모양새다. 한만중·강신만 후보가 공동행동에 나선 데 이어 다른 후보들 사이에서도 단일후보 수용 여부를 둘러싼 이견이 이어지면서 진보진영 내부 갈등은 선거 막판까지 계속될 가능성이 커졌다.

두 후보는 ▲수사기관의 즉각 강제 수사 착수 ▲서버 무단삭제 관계자 엄중 처벌 ▲추진위와 정근식 후보의 공식 사과 및 전 과정 투명 공개 등을 요구했다.

반면 추진위는 이날 별도 입장문을 내고 일부 언론 보도와 두 후보 측 기자회견 내용이 사실과 다르다고 반박했다. '6인까지 대리 납부'와 관련해 추진위는 "1인 6명의 대리납부는 경제공동체인 가족 간 대리납부 등을 인정하자는 내용으로, 지난 9일 후보자 또는 후보자 대리인과 추진위의 연석회의에서 합의한 내용"이라며 "검증과정에서 대리납부가 확인되면 1인이라도 삭제 조치를 취했다"라고 설명했다.

서버 삭제와 관련해서는 "지속적으로 고지된 사항으로 투표 종료 시에 맞춰 시민참여자와의 약속에 따라 개인정보를 삭제했다"며 "그럼에도 필요하다면 투표 시스템 서버 기록 및 입금 내역은 그대로 보존돼 있어 사법기관의 판단에 따라 필요할 경우 포렌식 방식을 통해 복구가 가능하다"라고 말했다.

보수진영도 단일화 이후 갈등이 수그러들지 않고 있다. 보수 단일화 추진기구인 '서울·경기·인천 좋은교육감후보 추대시민회의(시민회의)'는 지난 6일 최근 여론조사에서 1위를 차지한 윤호상 한양대 교육대학원 겸임교수를 보수 단일후보로 발표했다.

하지만 경선에 참여했던 류수노 전 방송통신대 총장은 여론조사 방식이 사전 합의와 다르다며 독자 출마를 굳혔다. 오는 29일에는 별도 선거사무소 개소에 나설 계획이다.

류 전 총장은 서울행정법원에 여론조사 결과 효력정지 가처분을 신청하는 등 단일화 절차 자체의 효력을 문제 삼고 있다.

류 전 총장 측에 따르면 애초 각 캠프가 중앙선거여론조사심의위원회 권고 기준에 맞춰 유선 30%·무선 70% 혼합, ARS 100% 방식으로 선거운동 전략을 짰지만 실제 조사는 무선전화 가상번호 100% 방식으로 진행됐다.

시민회의는 "류수노 후보가 말하는 '유·무선 3대 7 합의 문서'는 존재하지 않는다"며 "당시 절차에 참여해 놓고 사후에 결과를 문제 삼는 것은 책임 회피"라고 반박했다.

hyeng0@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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