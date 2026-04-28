[AI프리뷰] 28일 대전 한화-SSG전, 한화 필승카드 왕옌청 vs SSG의 미래 최민준

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[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=2026 KBO 리그 한화 이글스 vs SSG 랜더스 대전 경기 분석 (4월 28일)

4월 28일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 SSG 랜더스가 맞붙는다. 이번 경기 선발은 한화 왕옌청, SSG 최민준으로 예고됐고, 4월 26일 기준 SSG는 24경기 15승 9패 승률 0.625로 상위권을 달리고 있다. 한화는 홈에서 경기를 치른다는 점에서 초반 주도권을 잡을 여지는 있지만, SSG 역시 4월 25일 KT전 승리로 5연승을 기록한 흐름이 있어 분위기 면에서는 결코 밀리지 않는다.

[서울=뉴스핌] 한화의 좌완 에이스 왕옌청. [사진 = 한화 이글스] 2026.04.22 wcn05002@newspim.com

◆팀 현황

-한화 이글스 (10승14패, 공동 7위)

한화는 4월 하순 선발 로테이션이 에르난데스-화이트-류현진-문동주-왕옌청 순으로 돌아가고 있을 만큼 선발 틀은 비교적 안정적으로 유지되고 있다. 특히 왕옌청은 시즌 5경기에서 27과 2/3이닝, 평균자책점 2.28, 26탈삼진, WHIP 1.30을 기록해 로테이션 하위 순번 치고는 상당히 경쟁력 있는 출발을 보여줬다.

-SSG 랜더스 (15승9패, 3위)

SSG는 4월 26일 기준 15승 9패로 상위권을 유지 중이며, 4월 25일 KT를 3-1로 꺾으며 5연승에 성공했다. 시즌 중반이 아닌 4월 시점부터 승률 6할대와 연승 흐름을 함께 가져가고 있다는 점은, 선발이 완벽하지 않아도 경기 운영으로 버틸 수 있는 팀이라는 뜻이다.

◆선발 투수

한화 선발: 왕옌청 (좌투)

왕옌청은 2026시즌 5경기에서 2승 2패, 평균자책점 2.28, 27과 2/3이닝, 26탈삼진을 기록 중이다. 경기별로 보면 3월 29일 키움전 5와 1/3이닝 3실점, 4월 4일 두산전 6과 1/3이닝 무자책, 4월 11일 KIA전 6이닝 1실점, 4월 16일 삼성전 5이닝 비자책 3실점, 4월 22일 LG전 5이닝 3실점으로, 대체로 5이닝 이상을 버텨주며 크게 무너지지 않는 패턴을 보여줬다.

평가: 표면 ERA뿐 아니라 최근 5경기 전체에서 피홈런이 1개뿐이고, 26탈삼진을 기록했다는 점이 인상적이다. 다만 볼넷 9개와 사구 2개가 있어 투구 수가 늘어나는 경향은 경계해야 하며, SSG처럼 흐름 좋은 타선을 상대로는 초반 제구가 흔들리면 5이닝 전후에서 끊길 가능성도 있다.

SSG 선발: 최민준 (우투)

최민준은 올 시즌 4경기 등판해 1승1패, 평균자책점 0.98을 기록 중이다. 지난 8일 한화전에선 4.1이닝 4실점으로 패전이 됐지만, 자책점은 없었다. 크게 무너지는 경기는 없었지만, 6회까지 던진 점은 아직 없다. 투구 이닝이 관건이다.

평가: 최민준은 절대적인 구위로 압도하는 스타일보다 경기 운영과 타이밍 뺏기로 승부하는 유형에 가깝고, 한화 상대로는 실제로 강점을 보여온 이력이 있다. 다만 왕옌청과 비교하면 2026시즌 표본과 KBO 공식 최신 누적 확인치가 제한적이라 안정감의 객관 지표는 왕옌청 쪽이 조금 더 선명하다.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG 최민준이 2일 인천SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움 히어로즈와 경기에서 호투했다. [사진=SSG랜더스] 2026.04.02 willowdy@newspim.com

◆주요 변수

-왕옌청의 초반 스트라이크 비율

왕옌청은 시즌 27과 2/3이닝 동안 볼넷 9개, 사구 2개를 기록했다. 탈삼진 능력은 좋지만 제구가 흔들리면 투구 수가 빠르게 불어나므로, 1~2회 선두타자 출루 억제가 가장 중요하다.

-최민준의 한화 상대 상성

한화 타선이 초반에 최민준의 커브나 느린 변화구 대처를 못 하면 SSG가 경기 템포를 가져갈 가능성이 있다.

-SSG의 팀 흐름

SSG는 4월 25일 KT전 승리로 5연승을 달렸다. 상위권 팀은 접전에서 실수가 적은 경우가 많기 때문에, 경기 후반 1~2점 차 승부로 가면 현재 분위기는 SSG 쪽이 더 좋아 보인다.

⚾종합 전망

이번 경기는 선발의 최근 안정감은 왕옌청, 팀 전체 상승세는 SSG라고 정리할 수 있다. 왕옌청은 이미 5차례 선발에서 꾸준히 5이닝 안팎을 소화하며 평균자책점 2.28을 찍고 있어, 현재 시점의 선발 신뢰도는 최민준보다 한 단계 위다.

다만 SSG는 4월 26일 기준 15승 9패의 상위권 팀이고, 직전 5연승으로 흐름도 뜨겁다. 그래서 전체 전망은 한화의 선발 우위와 홈 이점을 인정하되, 후반 접전 대응력까지 포함하면 사실상 5대5에 가까운 경기로 보는 게 합리적이다. 아주 미세하게는 왕옌청을 앞세운 한화의 선발 우세를 근거로 한화 근소 우세 정도를 줄 수 있다. 그래도 한화 불펜의 불안함은 여전히 변수다.

*위 내용은 생성형 AI로 예측한 경기 분석 [명령어 : 4월 28일 대전 한화-SSG전 경기를 분석해줘=Perplexity]

iaspire@newspim.com