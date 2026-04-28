전남 국립의대 신설 놓고 목포대·순천대 '정면충돌'

'정부 확약' 놓고 통합 논의 흔들...의대 신설 무산 ' 우려'

[목포·순천=뉴스핌] 조은정 기자 = 국립의과대학 신설을 전제로 대학 통합을 추진 중인 국립목포대학교와 국립순천대학교의 갈등이 다시 수면 위로 떠올랐다.

28일 뉴스핌 취재를 종합하면 의대 소재지와 운영 방식, 대학병원 설립 구상 등을 둘러싼 이견이 이어지는 가운데, 최근 순천대와 목포대가 잇따라 상반된 입장문을 내며 양측의 충돌이 공개화됐다.

순천대는 지난 20일 발표한 입장문에서 전남 국립 의과대학 신설 논의가 지역 간 소모적 갈등이나 정치적 협상의 대상이 돼서는 안 된다고 밝혔다.

이어 대학 간 의대 소재지 논쟁을 넘어 양 캠퍼스가 함께 참여하는 교육 모델과 동·서부 권역별 대학병원 설립을 통해 '지역완결형 의료체계'를 구축해야 한다며, 이원화된 의대 교육과 권역별 대학병원 설립이 중앙정부 차원에서 확약돼야 한다는 입장을 제시했다.

국립목포대학교 전경. [사진=조은정 기자]

순천대는 특히 동부권은 국가산단과 인구 밀집지역을 중심으로 응급·중증·재활 수요가 높고 서부권은 도서지역 등 의료취약지 해소가 시급하다고 강조했다. 그러면서 특정 지역의 희생이나 양보를 전제로 한 의대 신설은 또 다른 불균형을 낳을 수 있다며 '권역별 지역특화 의료 완결 체계'가 보장되는 통합이어야 한다고 주장했다.

이에 대해 목포대는 27일 총장 명의 입장문을 내고 순천대의 새 조건 제시에 "심각한 우려와 유감"을 표명했다.

목포대는 양 대학이 지난해 11월부터 대학 통합을 기반으로 전남 의과대학과 2개 대학병원 설립을 추진해 왔고 올해 3월에도 정부와의 소통 필요성에 공감했지만 순천대가 사전 협의 없이 '정부 확약과 예산 보장이 선행되지 않으면 대학통합 논의를 이어가기 어렵다'는 새로운 전제조건을 내걸었다고 비판했다.

목포대는 이 같은 요구가 대형 국가사업의 행정절차나 기존 의대 설립 과정을 고려할 때 정부가 현실적으로 수용하기 어려운 조건이라고 주장했다. 이어 정부 확약을 선행 조건으로 내세우는 것은 전남 의대 신설 일정을 지연시키고 최악의 경우 무산 가능성까지 키울 수 있다고 우려했다.

또 목포대는 동·서부권에 의대 교육 기능을 분산 배치하고 2개 대학병원을 설립해야 한다는 큰 방향에는 순천대와 다르지 않다고 밝혔다. 다만 지금 필요한 것은 정부 확약을 앞세워 논의를 멈추는 것이 아니라 예비인증 등 후속 절차를 빠르게 추진할 수 있는 운영 모델을 마련해 정부 및 관계기관과 협의하는 일이라고 강조했다.

양측의 이번 충돌은 이미 수차례 반복된 '의대 소재지' 갈등의 연장선으로 해석된다. 앞서 양 대학은 전남도와의 3자 업무협약을 통해 통합 대학본부와 의과대학을 분리 배치하기로 했지만, 대학본부 위치가 의대 소재지와 맞물리면서 갈등이 이어져 왔다.

목포대는 "전남 의대 신설을 올해 안에 확정할 수 있는 골든타임은 5월까지"라고 주장하며 조속한 협의 재개를 촉구했다. 반면 순천대는 중앙정부와 지자체가 책임 있는 결단과 예산 보장을 통해 실행 의지를 분명히 해야 한다고 요구하고 있어 향후 통합 논의와 전남 국립의대 신설 추진이 중대 분수령을 맞을 것으로 보인다.

ej7648@newspim.com