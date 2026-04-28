韩国波兰深化军工合作 "波兰版K2"坦克本地生产提速

纽斯频通讯社首尔4月28日电 韩国现代乐铁（Rotem）28日表示，公司已与波兰武器集团PGZ旗下企业Bumar-Labedy签署合作协议，将推进"波兰版K2"主战坦克及相关保障车辆的本地生产和维修项目，标志着K2坦克首个海外本地化生产计划进入加速实施阶段。

签约现场合影。【图片=现代乐铁提供】

据现代乐铁消息，签约仪式于当地时间27日在波兰首都华沙举行。协议主要涉及波兰版K2主战坦克以及抢修坦克的本地组装、维护和技术合作内容，是去年8月韩波双方签署K2坦克第二阶段履约合同的重要后续安排。

波兰版K2坦克是在韩国K2主战坦克基础上，根据波兰军方需求进行改进研发的型号。未来，基于K2平台开发的其他衍生型，如扫雷坦克、架桥坦克等也有望纳入后续本地生产合作范围。

根据协议，双方将推动部分车载装备采用波兰本土供应链产品，包括前后视摄像系统、惯性导航装置等关键设备，以提升项目本地化水平并带动波兰军工产业发展。

此外，波兰企业人员还将参与现代乐铁在当地开展的K2坦克维修保障项目，通过实训和协作提前掌握相关技术，为后续本地生产积累经验。

此前，现代乐铁已按计划完成波兰首阶段K2坦克供货任务，部分车辆实现提前交付。

分析认为，波兰地处欧洲战略要地，若本地化生产体系顺利形成，不仅有助于提升波兰军工能力，也将为韩国军工企业拓展欧洲市场创造更有利条件。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社