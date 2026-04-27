김중남 예비후보, '치유·의료' 강릉 미래산업 육성 방안 논의

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 김중남 강릉시장 후보가 27일 가톨릭관동대를 방문해 김용승 총장 및 관계자들과 '치유와 명상, 의료관광'을 연계한 강릉의 미래 산업 육성 방안을 심도 있게 논의했다.

이는 지역 대학과의 협력을 통한 강릉의 새로운 먹거리를 발굴하고 청년 인재의 정주 여건을 개선하기 위한 노력의 일환으로 이어졌다.

김중남 후보(왼쪽)와 김용승 총장이 강릉 미래산업 육성 방안을 논의하고 있다.[사진=김중남 선거사무소] 2026.04.27 onemoregive@newspim.com

김 후보는 간담회에서 "강릉의 주인은 시민이며, 함께 먹고살 수 있는 기반을 제공하는 것이 시장의 가장 큰 역할"이라고 강조하며, "강릉시 예산을 치유와 명상, 도시 활력을 위한 미래 산업에 집중 투자할 것"이라고 밝혔다. 또한, 그는 지역 대학의 전문적 지원과 협력이 중요하다고 덧붙였다.

김용승 총장은 가톨릭관동대가 지역 특성화 사업으로 '치유 산업'을 추진하고 있으며, 새로운 치유 개념을 정립하고 있다고 설명했다. 그는 "강원도와 강릉시의 협업을 통해 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있다"고 제안했다.

두 사람은 청년들이 강릉에 정착할 수 있는 산업 기반 마련에도 뜻을 모았다. AI 등 첨단 산업을 활성화하여 청년들이 선호하는 양질의 일자리를 창출하고, 외국인 유학생들이 지역에 정착할 수 있는 지원 방안을 마련하기로 했다. 특히 김 후보는 외국인 학생 숙소 부족 문제에 대해 "해결 가능한 지원 방안을 즉각 검토하겠다"고 말했다.

김용승 총장은 학교 시설을 지역사회에 개방하며 상생을 강조했으며, 김 후보는 "대학의 발전이 곧 지역의 발전"이라며 가톨릭관동대가 강릉 발전의 중요한 기반이 될 수 있도록 협력하겠다고 밝혔다.

김 후보는 이번 간담회에서 도출된 아이디어를 바탕으로 '치유·의료 관광 메카 강릉'과 '대학-시청 상생 거버넌스 구축'을 구체화할 계획이다.

onemoregive@newspim.com