고봉기·정광호 조국혁신당 신안군수 예비후보 "단수공천 철회하라"

"예고됐던 3인 경선 일방적으로 뒤집혀…권리당원 참여 경선 실시해야"

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 조국혁신당 전남 신안군수 예비후보 정광호·고봉기는 27일 "중앙당의 김태성 예비후보 단수공천 결정을 철회하고 공정한 경선을 즉각 실시하라"고 촉구했다.

두 예비후보는 이날 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "신안군수 후보 선출 과정에서 예고됐던 3인 경선이 일방적으로 뒤집히고 어떠한 설명도 없는 단수공천이 이뤄졌다"며 "당원의 권리가 무너졌다"고 주장했다.

이들에 따르면 조국혁신당은 신안군수 후보 경선을 준비하는 과정에서 당시 신안지역위원장이던 고봉기 예비후보에게 위원장직 사퇴를 권고했고, 이후 3명의 예비후보에게 권리당원 명부를 언급하며 경선 진행 취지의 문자 메시지를 발송했다.

조국혁신당 전남 신안군수 예비후보 (오른쪽)정광호·고봉기는 27일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 중앙당의 김태성 예비후보 단수공천 결정을 철회하고 공정한 경선을 즉각 실시하라고 촉구 했다. [사진=조은정 기자] 2026.04.27 ej7648@newspim.com

그러나 곧 해당 문자가 '오발송'이라며 번복됐고 경선 일정은 "다시 안내하겠다"는 통보만 남긴 채 구체적인 절차는 제시되지 않았다고 밝혔다.

이들은 "경선을 준비하던 중 지난 22일 중앙당 홈페이지에서 김태성 예비후보의 단수공천 사실을 확인했다"며 "어떠한 공정한 경선 절차도 없이 후보가 확정됐다"고 말했다. 단수공천 경위와 근거를 확인하기 위해 중앙당과 여러 차례 연락을 시도했지만 답변을 받지 못했다고도 했다.

이들은 "정당은 당원과 국민에게 설명할 책임이 있고 권리가 침해된 이들에게 답변할 의무가 있다"며 "이번 단수공천에는 절차적 정당성도, 공정성도, 민주성도 없다"고 비판했다.

이들은 또 김태성 예비후보가 과거 더불어민주당에서 당권정지 2년의 중징계를 받은 뒤 탈당해 무소속을 거쳐 최근 조국혁신당에 입당했다는 점을 언급하며 "그럼에도 공개적 검증 없이 단수공천이 이뤄졌다"며 "공천관리위원회의 판단 기준과 의결 내용을 공개하라"고 요구했다.

이들은 조국혁신당 조국 대표를 포함한 국회의원 12명에게 공식 서신을 보내 공천 과정 공개와 문제 해결을 요청했으나, 현재까지 어떠한 답변도 받지 못했다고 밝히면서 "스스로를 '개혁과 정의의 상징'이라 해온 조국혁신당이 군민의 요구와 기대를 저버렸다"며 "국민은 이제 구호가 아니라 행동으로 평가한다"고도 했다.

군민 여론과 관련해 이들은 "많은 신안군민이 민주당 후보에 맞서기 위해 조국혁신당 내 고봉기·정광호·김태성 3인 경선을 통해 후보를 선출하고, 결과에 승복해 힘을 모으는 '화합의 정치'를 바랐다"며 "단수공천은 검증과 통합의 기회를 스스로 포기한 결정"이라고 지적했다.

이들은 "경선 없는 단수공천이 내부 균열과 군민 간 갈등으로 이어질 수 있다"며 "지금 신안군에 필요한 것은 분열이 아니라 통합과 신뢰"라고 강조했다.

정광호·고봉기는 조국혁신당을 향해 ▲신안군수 후보 단수공천 결정을 철회하고 전 과정을 공개할 것 ▲공천관리위원회의 판단 기준과 의결 내용을 공개할 것 ▲권리당원이 참여하는 경선을 즉각 실시할 것을 공식 요구했다.

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