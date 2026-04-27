韩国股市大涨 KOSPI指数收盘报6600点

纽斯频通讯社首尔4月27日电 韩国股市27日强势收高，两大主要股指在半导体板块走强以及外国投资者、机构投资者同步买入带动下继续上涨。

27日，韩国综合股价指数（KOSPI）收于6615.03点，较前一交易日上涨139.40点，涨幅2.15%。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所发布的数据，当天韩国综合股价指数（KOSPI）收于6615.03点，较前一交易日上涨139.40点，涨幅2.15%；创业板科斯达克指数（KOSDAQ）收于1226.18点，较前一交易日上涨22.34点，涨幅1.86%。

资金流向方面，KOSPI市场中，外国投资者净买入1.1998万亿韩元，机构投资者净买入1.3910万亿韩元，个人投资者则净卖出2.5243万亿韩元。市场分析认为，外资与机构联手增持，是推动当天股指上涨的重要因素。

从板块表现看，半导体股领涨市场。三星电子上涨2.28%，SK海力士上涨5.73%，三星电子优先股上涨4.16%。汽车及重工业板块也表现稳健，现代汽车上涨2.14%，斗山能源上涨1.42%，HD现代重工上涨0.3%。

韩国证券机构分析认为，随着企业财报季展开，市场对科技企业盈利改善预期增强。三星电子、SK海力士以及全球芯片企业近期发布较好业绩，也提升了投资者信心。

汇市方面，当天首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1472.5韩元，较前一交易日升值12韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社