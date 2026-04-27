익산시, 의료·요양 통합돌봄 서비스 본격 추진

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협의체 운영 통한 지역 기반 돌봄체계 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 고령층과 취약계층의 지역 내 안정적 생활 지원을 위한 통합돌봄 정책을 본격화하고 있다.

익산시는 27일 시청 대회의실에서 '의료·요양·돌봄 통합지원협의체 정기회의'를 열고 사업 추진 현황을 점검하고 발전 방안을 논의했다. 이날 회의에는 협의체 위원 20여 명이 참석했다.

의료·요양·돌봄 통합지원협의체 정기회의 개최[사진=익산시] 2026.04.27 lbs0964@newspim.com

시는 지난해 7월부터 의료·요양 통합돌봄 서비스를 시범 운영해 올해 3월 말 기준 90여 명에게 서비스를 제공했다. 이어 지난달 27일부터 본격 시행에 들어가 현재까지 80여 명의 신청자에게 맞춤형 서비스를 연계하고 있다.

특히 75세 이상 고령층을 대상으로 욕구 조사를 실시하는 등 대상자 중심의 지역 특화형 사업 추진에 힘쓰고 있다. 주요 서비스는 식사·가사·외출 동행 등 일상 지원과 방문재활, 주거환경 개선, 퇴원환자 지역사회 연계 등이다.

또 수행기관 6곳을 지정해 사업을 운영하고 있으며 노인일자리와 연계한 '병원 안심동행 서비스'와 취약계층 돌봄서비스도 병행하고 있다.

아울러 병원급 의료기관 12곳과 업무협약을 체결해 퇴원환자의 지역사회 복귀를 지원하는 연계 체계도 구축했다. 시는 향후 협의체를 중심으로 현장 의견을 반영하고 의료·요양·돌봄이 유기적으로 연결되는 통합돌봄체계를 지속 강화할 계획이다.

정헌율 익산시장은 "초고령사회 대응을 위해 의료와 돌봄의 연계가 중요하다"며 "어르신들이 살던 곳에서 안정적으로 생활할 수 있도록 지속 가능한 기반을 마련하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com