마라톤 '서브 2' 달성한 '74만원 97g 러닝화' 관심 폭발

AI 핵심 요약beta
- 케냐 사웨가 26일 런던 마라톤에서 1시간 59분 30초로 서브2 기록 달성했다.
- 아디제로 아디오스 프로 에보 3 신발 신고 km당 2분 45초 페이스로 완주했다.
- 나이키 독주 깨고 아디다스가 기술 우위 입증하며 시장 주도권 되찾았다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류의 한계로 여겨졌던 '2시간의 벽'이 무너졌다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일(현지시간) 2026 런던 마라톤에서 1시간 59분 30초라는 경이로운 기록으로 결승선을 통과했다. 공식 대회 사상 최초의 '서브 2' 달성이다. km당 2분 45초, 100m를 16.5초 페이스로 42.195km를 달린 셈이다. 사웨는 "기술 혁신과 고된 노력이 결합된 결과"라며 기쁨을 만끽했다.
역사를 바꾼 사웨는 아디다스의 최신 병기 '아디제로 아디오스 프로 에보 3'를 신고 달렸다. 이 신발은 무게가 고작 97g(270mm 기준)에 불과한 초경량 레이싱화다. 미드솔 높이 차이(드롭)를 6mm로 설계해 앞발 착지를 극대화한 '공격적'인 구조가 특징이다. 가격은 약 74만 원(500달러)으로 책정될 전망이다. 신발 한 켤레 값이 웬만한 가전제품 가격과 맞먹지만 인류의 한계를 뚫어낸 '우승 신발'이라는 상징성 덕분에 벌써부터 전 세계 러너들의 이목이 쏠리고 있다.
이번 기록은 스포츠 브랜드 간의 '기술 전쟁'에서 아디다스가 나이키에 판정승을 거뒀다는 점에서도 의미가 크다. 그간 엘리우드 킵초게와 켈빈 킵툼을 앞세워 세계 기록을 독점해온 나이키 '알파플라이'의 독주 체제가 12년 만에 깨졌다. 아디다스는 이번 대회 우승으로 제품의 성능을 완벽히 입증하며 글로벌 러닝화 시장의 주도권을 되찾아왔다.
사웨의 레이스는 단순한 장비 덕만은 아니었다. 그는 기록에 대한 의구심을 지우기 위해 25차례 이상의 도핑 테스트를 자청할 만큼 철저하게 자신을 관리해 왔다. 반환점을 1시간 0분 29초로 통과한 뒤 후반 하프 구간을 59분 1초에 주파한 뒷심은 압권이었다. '마법의 신발'을 신고 불가능을 현실로 만든 사웨의 질주는 마라톤의 기준점을 완전히 바꿔놓았다.
psoq1337@newspim.com