전재수, 부산 구포시장서 감사 인사…"북구의 자랑이 돼서 돌아오겠다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 국회의원은 27일 부산 북구 구포시장을 찾아 국회의원 사퇴를 앞두고 주민들을 향한 감사 인사를 전하는 행사를 진행했다.

전 의원 이날 "20년 전인 2006년 서른 다섯 살, 북구청장에 처음 도전하던 때가 생각난다. 아내도 만삭의 몸으로 어르신들께 절하고 다녔다"고 상기하며 "셔츠 단추가 뜯기고 뿌리친 명함을 주워가면서 혼도 많이 났고 배우기도 참 많이 배웠다"고 소회를 밝혔다.

전재수 국회의원(더불어민주당, 부산 북구을)이 27일 오후 부산 북구 구포시장을 찾아 국회의원 사퇴를 앞두고, 주민들에게 감사인사를 전하고 있다. [사진=전재수 선거캠프] 2026.04.27

그러면서 "구청장 선거 한 번, 국회의원 선거 두 번 내리 세 번을 떨어졌다. 그러나 저를 품어 일으켜 세워주신 분들이 바로 북구 주민 여러분"이라며 "처음 떨어질 때 33%, 두 번 째 39%, 세 번째 48%, 결국 네 번째에 약 56%로 전재수의 손을 잡아주셨다"고 감사의 뜻을 전했다.

이어 "3선 국회의원 전재수, 해양수산부 장관 전재수를 지금까지 키워주신 건 여러분들이다. 정말 감사하다"면서 "어머니 품 같은 북구에서 자란 전재수는 이제 그 힘을 안고 거침없이 나아간다"고 말했다.

또 "여러분의 마음과 눈빛을 마음속 깊은 곳에 새기고 가겠다. 제 가슴속에는 항상 낙동강의 바람 냄새가 날 것"이라며 "전재수가 북구 주민들의 자랑이 돼서 다시 돌아오겠다"고 다짐했다.

이어 전 의원은 시장 곳곳을 돌며 상인 및 지역주민과 정담을 나누고 감사인사를 전했다.

시장을 찾은 주민들은 "그동안 정말 애썼다. 우리 전재수 얼마나 고생했는지 우리는 다 안다. 꼭 성공해서 북구의 자랑이 되어 돌아오라"며 전 의원을 격려했다.

ndh4000@newspim.com