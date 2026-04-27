하울링존 인기 폭발…앤팀 팝업 '늑대인간 아지트' 성료

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 앤팁(&TEAM)이 '늑대인간 아지트' 팝업을 통해 뜨거운 현장 열기를 입증했다.

27일 소속사 YX 레이블즈에 따르면, 지난 25일 서울 용산 아이파크몰 더 테라스에서 열린 팝업 '늑대인간 아지트'에 하루 동안 약 2000명의 방문객이 찾았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 앤팀 팝업 이벤트 늑대인간 아지트 현장 전경. [사진=YX레이블즈] 2026.04.27 moonddo00@newspim.com

이 팝업은 앤팀의 상징인 '늑대 DNA'를 오프라인 공간으로 확장한 체험형 이벤트로 꾸며졌다. 음악과 퍼포먼스를 넘어 팬과 대중이 직접 참여하고 즐길 수 있는 콘텐츠를 통해 일본 미니 3집 '위 온 파이어(We on Fire)'의 콘셉트와 에너지를 입체적으로 구현했다.

핵심 콘텐츠인 '하울링존'이 가장 큰 인기를 끌었다. 방문객들은 앤팀의 상징인 '하울링'을 테마로 한 데시벨 미션에 참여했고, 기준을 넘긴 참가자에게는 가챠 머신 체험 기회가 주어졌다. 이를 통해 특별 포토카드와 멤버 손글씨 메시지가 담긴 랜덤 포춘쿠키 등이 제공돼 색다른 즐거움을 선사했다.

곳곳에 마련된 포토존도 눈길을 끌었다. 앤팀의 뮤직비디오가 상영되는 미디어월을 비롯해 영수증 포토존, '다크문' 협업 포토존 등이 방문객들의 발길을 붙잡았다. 이들은 각 공간에서 사진을 남기며 이벤트를 즐겼고 현장의 생생한 분위기는 SNS 인증으로 이어졌다.

그 밖에 늑대인간 캐릭터가 등장하는 '타임어택' 게릴라 이벤트, 하울링 사운드와 코스튬을 활용한 스태프 운영 등 세심한 연출이 공간의 몰입도를 높였다. SNS에서도 다채로운 체험 콘텐츠가 신선하고 즐거웠다는 반응이 이어지며 행사 이후까지 화제를 모았다.

자신들의 정체성과 신보 콘셉트를 현실 공간에서 펼쳐 보여 뜨거운 반향을 일으킨 앤팀은 각종 음악방송과 콘텐츠에 모습을 비추며 '위 온 파이어' 활동을 이어갈 예정이다.

moonddo00@newspim.com