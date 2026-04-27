김제시, 방위산업 연계 모빌리티 전략 수립 본격화

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특수목적 모빌리티 기반 산업 다각화 방안 모색

민군겸용 기술개발·실증단지 구축 전략 제시

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 지역 산업 기반을 활용한 방위산업 진입 전략 구체화에 나섰다.

김제시는 27일 '첨단 특수목적기반 모빌리티 기술 고도화 및 다각화를 위한 방위산업 육성 전략 연구용역' 중간보고회를 개최했다고 밝혔다.

방위산업 육성 전략 연구용역 중간보고회[사진=김제시] 2026.04.27 lbs0964@newspim.com

최근 글로벌 방위산업은 컨테이너 기반 모듈형 발사체계와 기동형 군수지원 체계를 중심으로 재편되며 단일 무기체계에서 다양한 플랫폼 기반 구조로 변화하고 있다.

특히 모듈형 플랫폼과 전동화·자율주행 기술, 상용차 플랫폼의 군용화가 주요 흐름으로 부상하고 있다.

이에 김제시는 특장차와 건설기계 등 지역 특수목적 모빌리티 산업을 기반으로 방위산업과의 연계 가능성을 모색하고, 기술 고도화와 산업 다각화를 위한 단계별 전략 수립에 나섰다.

시는 특장차 기업 집적 기반과 함께 고소작업 건설로봇 실증센터, 농업 AI 로봇 실증기반 등 인프라를 활용해 산업 경쟁력 강화에 힘쓰고 있으며, 이를 통해 방산 분야로의 확장 가능성을 확보하고 있다.

또 지난해 12월 착수보고회 이후 전문가 자문과 기업 의견 수렴, AHP(계층화 분석) 조사 등을 통해 방산 진입 여건과 산업 연계 가능성을 검토해 왔다. 이 과정에서 방위산업의 구조적 특성과 높은 진입장벽에 대한 분석도 병행됐다.

이번 중간보고회에서는 ▲방위산업 및 모빌리티 산업 동향 분석▲민군 겸용 기술개발 및 국방규격 인증 지원▲방산 시험·실증단지 구축▲체계기업 참여 확대 및 단계적 시장 진입▲산학연군 협력체계 구축 등 실행 중심 전략이 제시됐다.

특히 AHP 조사 결과 민군 겸용 기술개발과 방산 시험·실증 기반 구축, 체계기업 참여 확대가 핵심 과제로 도출됐으며, 전북도의 방산 생태계 전략과 연계한 지역 거점 육성 필요성이 강조됐다.

김제시는 이번 보고회에서 제시된 의견을 반영해 전략을 보완하고 전문가 자문과 협의체 운영을 통해 구체적인 사업화 방안을 마련할 계획이다.

이현서 부시장은 "특수목적 모빌리티 산업을 기반으로 방위산업과의 연계 가능성을 구체화하는 중요한 단계"라며 "기업 성장과 산업 생태계 확장으로 이어지는 실행 전략을 마련하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com