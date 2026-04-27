익산시, 재해예방사업 확대…침수 대응체계 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

풍수해 생활권·재해위험지구 정비사업 점검

침수 대응 인프라 구축 및 국비 확보 협력 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 기후 변화에 따른 자연재해에 선제적으로 대응하기 위해 재해예방사업 확대에 속도를 내고 있다.

익산시는 27일 평화동 일원 '평화·목천포천 재해예방사업' 대상지에서 현장 점검을 실시했다고 밝혔다.

'평화·목천포천 재해예방사업' 현장점검[사진=익산시] 2026.04.27 lbs0964@newspim.com

이날 점검에는 김관영 전북도지사와 정헌율 익산시장 등 관계자 30여 명이 참석했으며 목천포천 풍수해 생활권과 평화지구 자연재해 위험 개선지구를 중심으로 진행됐다.

목천포천 지구는 배수장 증설과 하천 정비를 통해 저지대 침수 예방에 초점을 맞추고 있으며 평화지구는 배수 펌프장 신설로 상습적인 빗물 역류 문제 해소를 추진하고 있다.

시는 내년도 신규 사업으로 ▲풍수해생활권(목천포천지구)▲재해위험개선지구(평화·인수리지구)▲급경사지 정비(웅포11지구) 등 총 4개 지구를 신청하고 중앙부처와 협의를 이어가고 있다.

현재 모현동·마동·주현동 등 상습 침수 지역 5개소에는 우수 저류조가 설치·운영 중이며 함라·여산·석탄지구 등 8개 지구에서 약 2312억 원 규모 재해예방 사업이 추진되고 있다.

전북도와 익산시는 정치권과 협력해 2027년도 신규 사업이 정부 예산안에 반영될 수 있도록 행정 역량을 집중할 계획이다.

정헌율 시장은 "전북도와 긴밀히 협력해 재해 예방 사업을 신속히 추진하겠다"며 "시민이 안심하고 생활할 수 있도록 재해 위험 요인을 해소하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com