김해시, '김해패스' 첫 환급금 지급…청소년 교통비 완화

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청소년 3159명 대상 9000만 원 환급

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 도입한 대중교통 환급 정책인 '김해패스'가 청소년 교통비 부담 완화와 지역경제 활성화를 이끌고 있다.

시는 김해형 대중교통 무료화 정책 '김해패스'의 첫 환급금을 지급됐다고 27일 밝혔다. 지난 3월 신청자를 대상으로 올해 1월부터 3월까지 사용한 시내버스 이용요금을 정산한 결과다.

경남 김해시가 김해형 대중교통 무료화 정책인 '김해패스' 시행 이후 27일 첫 환급금을 지급했다. 사진은 김해시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.07.08

이번 환급 대상은 청소년 3159명이며 총 환급액은 약 9000만 원 규모다. 지급된 김해사랑상품권은 지역화폐로, 6개월 이내에 사용해야 한다. 시는 이번 조치가 청소년의 교통비 부담을 실질적으로 완화하는 것은 물론 지역 내 소비를 촉진해 골목상권 등 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

김해패스는 대중교통 이용 요금을 지역화폐인 제로페이(김해사랑상품권)로 환급해주는 제도로 올해는 1단계로 청소년 지원 사업을 본격화했다.

지원 대상은 김해시에 거주하는 만 13세부터 18세까지 청소년이며 외국인 및 국내거소 신고를 마친 외국 국적 동포 청소년도 혜택 범위에 포함된다. 일반 시내버스 이용 시 월 40회 한도 내에서 본인 부담금 5000원을 제외한 금액을 최대 3만7000원까지 환급받을 수 있다.

시 관계자는 "김해패스는 청소년의 교통비 부담을 덜어주는 복지 정책이자 대중교통 이용 활성화를 도모하는 제도"라며 "지역화폐 사용으로 지역경제 선순환 효과도 기대되는 만큼 많은 시민의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com