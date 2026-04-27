한경호 진주시장 후보, '원팀' 깃발로 본선 시동…"진주 대도약 이끌겠다"

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김권수·박명균 후보 지지 공식화

"경제 회복 우주항공 산업 육성"

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 진주시장 후보로 확정된 한경호 후보가 경선 후보들과 '원팀'을 선언하며 본선 체제에 돌입했다.

한경호 후보는 27일 진주시청 브리핑룸에서 김권수·박명균 경선 후보와 공동 기자회견을 열고 "경선 과정에서의 약속대로 이제는 하나로 힘을 모아 진주 발전과 시민 행복을 위해 나아가겠다"고 밝혔다.

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 진주시장 후보로 확정된 한경호 후보(가운데)가 27일 진주시청 브리핑룸에서 김권수·박명균 경선후보와 함께 '원팀 선언' 기자회견을 열고 본선 승리를 다짐하고 있다. 2026.04.27

이날 김권수·박명균 후보는 한 후보 지지를 공식화하며 '국민의힘 원팀' 출범을 선언했다. 한 후보는 "두 후보의 결단에 깊이 감사드린다"며 통합 기조를 강조했다.

한 후보는 최근 조규일 진주시장의 탈당 및 무소속 출마와 관련해 "정치는 신뢰와 책임이 근간"이라며 "원칙과 책임 정치를 통해 시민 신뢰에 보답하겠다"고 직격했다.

지역 현안으로는 침체된 경제 회복을 최우선 과제로 제시했다. 그는 "진주는 중대한 전환기에 놓여 있다"며 "말이 아닌 성과로 지역 경제를 반드시 되살리겠다"고 말했다.

핵심 공약으로는 우주항공 산업 육성을 내세웠다. 한 후보는 "진주를 동북아 대표 우주항공 도시로 도약시키겠다"며 "산업 유치와 인프라 확충, 양질의 일자리 창출로 청년이 돌아오고 기업이 모이는 도시를 만들겠다"고 약속했다.

또 "이번 선거는 단순한 인물 경쟁이 아닌 진주의 미래를 결정하는 선택"이라며 "분열이 아닌 통합, 정체가 아닌 혁신으로 본선에서 반드시 승리하겠다"고 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com