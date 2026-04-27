[핌in현장] QWER, '세리머니'로 연 챕터2…"우리의 음악 제대로 보여줄 순간"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 걸밴드 QWER이 전 세계 팬들을 위한 '세리머니(CEREMONY)'로 돌아왔다.

QWER은 27일 서울 서대문구에 위치한 예스24 원더로크홀에서 네 번째 미니앨범 '세리머니' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "챕터2를 맞이하는 '세리머니'에 많은 사랑 부탁드린다"고 말했다.

앨범 동명 타이틀곡은 '세상의 틀에서 벗어나 나답게 살아가겠다'라는 다짐을 기념하고, 축하하는 의미를 담은 곡이다. QWER 특유의 통통 튀는 밴드 사운드와 긍정적인 메시지가 어우러져 리스너들에게 밝은 에너지를 전할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 밴드그룹 QWER의 멤버 쵸단(왼쪽부터),마젠타,히나,시연이 27일 오전 서울 서대문구 yes24 원더로크홀에서 열린 미니 4집 'CEREMONY' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.27 yeawon2@newspim.com

이날 마젠타는 새 앨범에 대해 "함께 하는 모든 분들께 축하하는 느낌을 드리고 싶었다. 무엇보다 10개월간 기다려준 팬들에게 감사하다"라고 말했다.

히나는 "'디스코드'부터 '눈물참기'까지가 챕터1이었다면, 이제 '세리머니'로 챕터2가 시작됐다. 새로운 저희의 모습을 보여드릴 것"이라고 밝혔다. 이어 "챕터2에서는 더 화려해진 모습을 담았다. 멤버들이 타이틀곡 뿐만 아니라 수록곡까지 골고루 참여했다"고 덧붙였다.

쵸단은 "챕터2는 정체성, 자아를 찾아가는 것에 초점을 맞췄다. 더 성장한 만큼, 더 준비된 모습으로 QWER 팀의 음악을 제대로 보여드릴 것"이라고 강조했다. 또한 "성장기를 지나 QWER이 뭔지 보여드릴 때가 왔다. 정말 멋진 시기가 왔다고 생각한다"고 부연했다.

멤버 전원은 타이틀곡과 더불어 수록곡 '배드 해빗(BAD HABIT)', '바니바니'의 작사에 참여하며 한층 폭넓어진 음악적 역량을 뽐냈다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 밴드그룹 QWER(쵸단,마젠타,히나,시연)이 27일 오전 서울 서대문구 yes24 원더로크홀에서 열린 미니 4집 'CEREMONY' 쇼케이스에서 인사하고있다. 2026.04.27 yeawon2@newspim.com

히나는 "잘할 수 있을까 하는 부분이 있었는데, 이번에 많이 자신감이 생겼다. 가사를 쓰는 즐거움을 느끼게 됐다"라며 만족감을 내비쳤다. 시연은 "녹음하면서 내 의견이 많이 반영되기도 했는데, 같이 작업한다는 느낌도 더 받았다. 선생님들과 상호작용하며 앨범을 적극적으로 준비하다 보니 더 책임감이 느껴졌다"고 덧붙였다.

특히 마젠타는 타이틀곡의 의미에 대해 "'나답게 산다'라는 것에 대한 고민을 많이 했다. 세상의 틀을 깬다는 말처럼 주변의 시선을 의식하지 않고 나라는 사람은 무엇을 좋아할까 등 그 모든 고민 과정 자체가 나답게 사는 것이라 생각했다"라면서 "저희는 앞으로도 새로운 도전을 해가며 우리답게 살아갈테니, 여러분도 자기답게 살아갔으면 좋겠다는 의미를 담았다"고 밝혔다.

QWER은 최근 첫 월드투어 '록케이션: 홈커밍(ROCKATION : HOMECOMING)'을 성료했다. 미주 8개 도시, 아시아 8개 도시를 아우르며 더욱 단단해진 팀워크로 돌아왔다.

쵸단은 "팀적으로 월드투어를 처음 다녀오고 나서 단독 콘서트, 앵콜 콘서틀르 준비하면서 무대의 즐거움과 성장을 느끼고 있다. 이번 앨범에서 그 재미를 더 찾아볼 것 같다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 밴드그룹 QWER의 멤버 쵸단(왼쪽부터),마젠타,히나,시연이 27일 오전 서울 서대문구 yes24 원더로크홀에서 열린 미니 4집 'CEREMONY' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.27 yeawon2@newspim.com

마젠타는 "퍼포먼스뿐 아니라 멤버들간 호흡이 잘 맞았다. 무대에서 더 신난다는 느낌을 주기 위해 더 노력했다. 더 활발하면서도 여유가 생긴 것 같다"고 말했다.

발매하는 곡마다 히트곡 대열에 올린 이들은 네 번째 미니앨범을 기점으로 '챕터2'에 돌입했다. 시연은 챕터2에 대해 "'도원결의'라고 말씀드리고 싶다"고 운을 뗐다.

이어 "우리가 예전 챕터에선 우여곡절도 있었고, 성장하는 모습으로 챕터1이 마무리된 것 같은데 이번엔 도원결의 맺듯이 가족 같은 한 팀이 되는 걸 보여드리고 싶고, 그만큼 비장한 우리의 모습을 담아낼 것"이라고 설명했다.

또한 히나는 "출사표라 얘기하고 싶다. 어른들의 보호를 받는 어리숙한 모습에서 스스로 나아가듯이, 팀적으로도 우리가 그렇게 나아가는 시기가 된 것 같다. 앞으로 어떤 시기를 마주하더라도 긍정적으로 나아가겠다는 출사표라고 생각하고 싶다"고 부연했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 밴드그룹 QWER의 멤버 쵸단(왼쪽부터),마젠타,히나,시연이 27일 오전 서울 서대문구 yes24 원더로크홀에서 열린 미니 4집 'CEREMONY' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.27 yeawon2@newspim.com

이들은 데뷔와 동시에 큰 사랑을 받으며 성장해 왔다. 쵸단은 새 앨범의 목표에 대해 "기회가 된다면 음악방송 1위를 해서, 우리의 세리머니를 선보이고 싶다"고 말했다.

히나는 "음원차트 1위를 하게 된다면 영광일 것 같다. 멜론 차트 1위를 하게 되면 앨범명이 '세리머니'인 만큼, 축하 받으실 일 있는 분들의 사연을 받아 축하해 드리고 싶다"며 공약을 내걸었다.

끝으로 QWER은 "많은 사람들에게 행복한 에너지 주고 싶고, 앞으로 더 나아갈 수 있는 힘을 드릴 수 있는 음악을 주고 싶다"라면서 "오래오래 밴드 하면서 안 해본 장르가 없을 때까지 여러 가지 다양한 음악 들려드리고 싶다"고 강조했다.

이날 오후 6시에 발매되는 QWER의 미니 4집 '세리머니'에는 동명 타이틀곡을 비롯해 '배드 해빗', '바니바니', '아워 보이지(Our Voyage)', '파이니어(PIONEER)'까지 총 5곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com