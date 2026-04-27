"봄철 졸음운전 주의"…충북 고속도로 사망사고 63% '부주의'

AI 핵심 요약beta
- 도로공사 충북본부가 27일 최근 5년간 충북 고속도로 봄철 사망사고 63%가 운전자 부주의로 분석했다.
- 충청도 사투리 캐릭터 '조심해유'를 제작해 VMS·현수막·홍보물에 활용한다.
- 졸음운전 예방 수칙 준수와 맞춤형 캠페인을 지속 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 최근 5년간(2021~2025년) 4~5월 충북 도내 고속도로 교통사고 사망자 19명 가운데 12명(63%)이 졸음운전이나 전방주시 태만 등 운전자 부주의로 발생한 것으로 나타났다.
특히 봄철은 기온 상승에 따른 춘곤증으로 졸음운전 위험이 높아지는 시기다.
이에 도로공사 충북본부는 운전자 경각심을 높이기 위해 충청도 사투리를 반영한 캐릭터 '조심해유'를 새롭게 제작했다.
딱딱한 교통안전 메시지를 보다 친근하게 전달하기 위한 취지다.
해당 캐릭터는 고속도로 전광표지(VMS), 현수막, 졸음방지 껌·물티슈 등 홍보물에 활용된다.
또 청주·진천·제천 지역 버스정보안내단말기(BIT)와 교통방송을 통해 숏폼 영상도 송출하는 등 다양한 채널을 통한 맞춤형 캠페인이 추진된다.
충북본부는 이와 함께 ◆2시간 주행 후 15분 휴식 ▲30분 간격 실내 환기 ▲졸음방지 껌·음료 활용 등 졸음운전 예방 수칙 준수를 당부했다.
임종택 충북본부장은 "봄철 졸음운전 사고를 막기 위해서는 운전자 스스로의 주의가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 캐릭터를 활용한 교통안전 캠페인을 지속 확대하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com